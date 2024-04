Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rutger Castricum kritisch over reisorganisaties tegen woordvoerder in De Oranjezondag: ‘Oplichters’

Nederlanders gaan dit jaar volop op meivakantie. Petra Kok, de woordvoerder van reisorganisatie TUI, schoof gisteravond aan bij De Oranjezondag om hierover te vertellen. Vaste sidekick Rutger Castricum kon het niet laten om zich kritisch uit te laten over de prijzen van reisorganisaties. „Schandalig duur.”

Zaterdag was de eerste dag van de meivakantie. Vooraf werd gevreesd voor lange rijen op Schiphol (à la 2022), maar dat viel mee. Het was druk op de luchthaven, maar volgens een woordvoerder wel ‘beheersbaar’. Schiphol meldde vorige week een 10 procent drukkere meivakantie te verwachten, vergeleken met vorig jaar.

TUI-woordvoerder in de Oranjezondag

„Er gaan steeds meer mensen op meivakantie”, zegt TUI-woordvoerder Petra Kok in De Oranjezondag. „Ik begrijp het ook wel, want we komen uit een periode dat het donker, slecht weer met bewolking en regen was. We snakken gewoon naar vakantie en dan met name een zonvakantie.”

Presentatrice Hélène Hendriks is benieuwd wat de trend is op dit gebied. „Vooral zon”, legt Kok uit. „Nederland is ook mooi als vakantieland, maar je weet hier nooit wat voor weer het hier is. Dus je ziet veel mensen naar Spanje gaan. Denk aan de Canarische Eilanden, zonzeker. Egypte is ook zonzeker. Maar ook verder weg: naar Curaçao, of Bonaire.”

Hendriks merkt op dat het lijkt alsof de meivakantie de nieuwe zomervakantie is geworden. Kok: „Je ziet wel steeds meer mensen met meivakantie gaan. Het lijkt hier eeuwig herfst en het duurt nog erg lang tot de zomervakantie. Dus heel mensen pakken dan nu alvast de meivakantie, maar daarna ook de zomervakantie.”

Rutger Castricum: ‘Het is echt schandalig duur’

Tafelgast en tv-columnist Angela de Jong vraagt zich af of het als het gezin betaalbaarder is om in de meivakantie op reis te gaan. „In Italië is het geen vakantie, dus daar betaal je een lager tarief.” Daar kan Rutger Castricum kort en krachtig over zijn: „Nee. Het is echt schandalig duur. Zelfs TUI. Daarvan denk je: die hebben we altijd nog, daar kunnen we nog mee vliegen. Ook oplichters.”

Kok denkt dat Castricum niet goed genoeg zoekt. „Ik zoek juist heel goed”, protesteert hij. „Dan moet je niet naar Ibiza gaan, dan ga je bijvoorbeeld naar Mallorca. Dat scheelt een stuk”, suggereert Kok. „Echt niet waar. Daar heb ik dus echt ook naar gekeken. Echt heel duur”, kaatst Castricum weer terug.

„Dus je blijft in Nederland?”, vraagt Hendriks aan haar sidekick. „Nee, ik ga wel weg”, geeft hij toe. „Ik heb gekeken waar het lekker weer was en ik kwam Duitsland tegen, gek genoeg. Daar is het 28 graden. Daar rijd ik dan naartoe, want ik vind vliegen heel slecht voor het klimaat.” Met die opmerking krijgt hij de lachers op zijn hand. „Lul niet, heb jij vliegschaamte?”, vraagt Hendriks. „Behoorlijk”, zegt Castricum lachend. „Nee nee, absoluut niet.”

Je kunt De Oranjezondag terugkijken via KIJK.

Reacties