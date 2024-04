Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is koud douchen echt beter voor je gezondheid?

Sommige mensen zweren bij koud douchen. Maar is het echt gezonder?

Koud douchen beter voor je gezondheid: ja of nee?

Quest zocht uit of koud douchen echt gezonder is. Het wetenschappelijk tijdschrift haalt daarvoor een pilotonderzoek uit 2014 aan. Arts-onderzoeker Geert Buijze van het AMC besloot toen te testen of koud douchen inderdaad goed is voor je gezondheid.

Er deden 3018 proefpersonen tussen de 18 en 65 jaar mee aan het onderzoek, die allemaal niet gewend waren aan koud douchen. Zij werden verdeeld over vier groepen. De eerste groep moest elke dag dertig seconden koud douchen, de tweede groep zestig seconden en de derde groep negentig seconden. De vierde groep douchte helemaal niet koud. Tachtig procent van de deelnemers hield de uitdaging vol.

Uit het onderzoek kwam een verrassende conclusie: mensen die koud douchten, meldden zich 29 procent minder vaak ziek dan diegenen die onder een warme douche stapten.

Kanttekeningen bij het onderzoek

Klinkt gunstig, toch? Maar volgens het tijdschrift valt er het een en ander aan te merken op het onderzoek. De deelnemers meldden zichzelf aan, waren relatief gezond en wisten wat het doel was van de studie. Er kan daarom ook sprake van een placebo-effect zijn geweest. Kortom: er is meer onderzoek nodig. En dat is juist moeilijk, want de gezondheidseffecten van koud water blijken lastig objectief te meten.

Een kortdurend mentaal effect heeft koud douchen in ieder geval wel. De biologische effecten van kou op je lijf zijn namelijk wel meetbaar. Je activeert het sympathische zenuwstelsel, er komen stresshormonen vrij en je maakt gelukshormonen aan. Het kan dan ook voor de meeste mensen geen kwaad, tenzij je bijvoorbeeld hartpatiënt bent. Maar of het een blijvend gezondheidseffect heeft? Dat blijft vooralsnog gissen.

