Anouk laat van zich horen na bakken kritiek om gebruik van n-woord tegen Ronnie Flex

Anouk ligt alwéér flink onder vuur. Nadat de zangeres rapper Ronnie Flex zaterdag het n-woord heeft genoemd, krijgt ze bakken kritiek over heen. Vanochtend heeft ze op, een nogal cryptische manier, gereageerd.

In februari haalde Anouk zich al de woede van veel mensen op de hals. Ze deelde op Threads toen een foto met bebloed toiletpapier, waarbij ze schreef: „Je pipi eraf hakken, maakt je geen vrouw. Maar dit wel. Word ik nu gecanceld?”

Anouk en Ronnie Flex in de clinch

Wat is er nu weer precies aan de hand? Nou, dat zit zo: rapper Ronnie Flex ligt al in een tijdje in de clinch met Top Notch. De rapper is niet blij met het contract dat hij ooit tekende bij de platenmaatschappij en vindt dat hij is uitgebuit. Hij maakte een zogenaamde ‘disstrack’ over onder meer Top Notch-baas Kees de Koning, die de manager van Anouk is. Hierin noemt hij de zangeres: „Je bent een hele bitch n**** waarom lijk je op Anouk? Deze tijden van de maand zit je panty vol met bloed.”

Daarop reageerde de zangeres: „Crying over spilled milk. Happy kings day little cryin’ broke bitch ni****. Greetings from your old happy rich bitch ni****.” („Fijne Koningsdag kleine huilende blutte bitch n****. Groeten van een oude blije rijke bitch n*****”) Online is nu een aangepaste reactie te lezen, maar screenshots van het bericht met daarin het n-woord gaan nog rond.

Kritiek en rapper Sor trekt zich terug uit voorprogramma

De kritieken hierop zijn niet mals. Zo reageerde showbizzdeskundige Ronald Molendijk gisteravond in Shownieuws: „Anouk heeft gereageerd op een totaal ongepaste manier waar ik onpasselijk van word, door Ronnie Flex weg te zetten met het n-woord. Ik vraag me gewoon echt werkelijk af waar die vrouw mee bezig is. Dit was gewoon ooit Anouk. Dit was ooit misschien wel onze beste zangeres.”

Molendijk zegt echt fan van Anouks muziek te zijn. „Maar dit is een beetje wat je toen had met Michael Jackson en toen die verhalen naar boven kwamen. Kan ik nog met goed fatsoen naar Thriller luisteren? Kan ik nog Nobody’s Wife opzetten? Voorlopig even niet.”

Naast kritiek zijn er ook daadwerkelijke gevolgen voor Anouk. Rapper Sor heeft zich namelijk teruggetrokken uit de optredens van de zangeres op 31 mei en 1 juni in de Ziggo Dome. De artiest liet op Instagram weten zijn optredens in het voorprogramma te hebben afgezegd „for obvious reasons”. Op Threads liet Sor weten al te hebben overwogen de optredens af te zeggen na de transfobe uitspraken. Hij besloot uiteindelijk dat hij een statement wilde maken tijdens de show zelf, door transviolisten in te huren.

Reactie van Anouk

Anouk heeft mondjesmaat op alle kritiek gereageerd. „I’ve never been more at peace”, schreef ze gisteren. Ronnie Flex deelde een screenshot van dit bericht en schreef daarbij: „Snap ik wel als je mensen kan discrimineren zonder repercussies.” En vanochtend kwam er nog een reactie van de zangeres: „Ik haat mensen niet, wat mensen ook doen of zeggen. Haat is een emotie die ik niet toesta in mijn lichaam of geest. De mensen die al zochten naar een manier om tegen mij te zijn en die mijn goede vibes niet snappen, zal ik in overweging nemen. Er zijn echter enkele mensen die dit denkproces van mij absoluut uitdagen.”

