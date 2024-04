Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lijstje met aantal bedpartners steeds populairder, maar waarom? ‘Manier van zelfreflectie’

Heb jij ook een lijstje in je notities met het aantal bedpartners dat je hebt gehad? Dan ben je niet de enige, blijkt volgens de Britse krant The Independent. Steeds meer vrouwen blijken tegenwoordig zo’n soort lijstje bij te houden. Maar waarom doen veel vrouwen dit? En hoe nuttig is het echt?

Relatietherapeut en seksuologe Vanessa Muyldermans is in ieder geval fan, vertelt ze tegen HLN: „Ik ben absoluut fan als mensen dit doen om aan de slag te gaan met zichzelf, maar ook als een manier om aan zelfreflectie of herevaluatie te doen. Of je dat nu opslaat in je telefoon of opschrijft in een dagboek. Sterker nog: het is heel waardevol en zelfs therapeutisch als je dat om deze reden voor jezelf noteert.”

Bedpartners

Ook relatiecoach James Preece vindt het bijhouden van een lijst van het aantal bedpartners geen slecht idee. „Hiermee kun je eventuele trends zien die zich voordoen”, zegt Preece tegen The Independent. „Is er bijvoorbeeld een hoog percentage partners dat al een relatie had met iemand anders? Dit soort analyses zijn uiterst nuttig bij het uitstippelen van een datingstrategie, om toekomstige relaties vanaf het begin de beste kans op succes te geven.”

Het zijn overigens niet álleen vrouwen die lijstjes met bedpartners bijhouden, benadrukt Muyldermans. „Vrouwen zijn nu eenmaal veel meer bezig met dingen voor zichzelf op een rijtje te zetten, dan mannen. Zij zullen dat ook sneller effectief ergens noteren, mannen doen dit vaker gewoon in hun hoofd”, vertelt ze tegen de Belgische krant. „Maar er zijn zeker genoeg mannen die dit doen, hoor. Maar zij zullen dit waarschijnlijk minder snel toegeven, waardoor het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen dat deze trend volgt mogelijk groter lijkt dan het echt is.”

Niet iedereen is fan van het maken van dit soort lijstjes. „Ik wil niet geconfronteerd worden met hoeveel mensen ik me niet herinner”, zegt een vrouw tegen de Britse krant. „Ik denk dat het respectloos zou zijn tegenover mijn huidige partner”, voegt een andere vrouw toe.

Niet om mee te pronken

Voor wie wel van de lijstjes met bedpartners houdt, is het belangrijk dat ze ze niet maken om er mee te pronken. „Het is iets heel anders als je dit bijhoudt om er later mee te kunnen pochen bij vrienden of om mensen op een feestje te kunnen entertainen met verhalen over je ex-lovers.”

De relatietherapeut pleit er daarom ook voor om „met beleid en goede privacy” om te gaan met de lijst. „In de praktijk zie ik dat veel mensen het weleens laten rondslingeren en dan vindt de huidige partner dat. Hier kan veel ruzie, verwarring en onbegrip rond ontstaan. Dat kan heel schadelijk voor een relatie zijn en dat is zo jammer, want je kunt dit makkelijk voorkomen. Deze lijst is enkel en alleen voor jou bestemd. Het is dus niet de bedoeling dat iemand anders dit leest.”

