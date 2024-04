Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders hebben 374 miljoen euro aan statiegeld misgelopen door niet alles in te leveren

Bij de invoering van statiegeld op blikjes was het wettelijke doel dat 90 procent weer terug ingeleverd zou worden. Een jaar later blijft dat percentage echter hangen op 65 procent.

Door het niet innen van al ons statiegeld, zijn Nederlanders in de afgelopen drie jaar al 374 miljoen euro aan statiegeld misgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Verpact, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling van plastic flessen en blikjes.

Statiegeld

Volgens de organisatie hebben Nederlanders vorig jaar 71 procent van de plastic flessen weer ingeleverd. Dit percentage ligt net iets hoger dan een jaar daarvoor.

Helemaal verrassend dat het percentage van 90 procent nog niet is gehaald, is het niet, benadrukt Verpact-directeur Hester Klein Lankhorst tegen Nu.nl. „Goed presterende landen als Noorwegen en Denemarken hadden acht tot elf jaar nodig om 90 procent in te zamelen.” Daarnaast groeit de inzameling van flessen en blikjes met statiegeld in Nederland wel sneller dan in andere Europese landen.

Inleverpunten

Sinds 1 april 2023 is het statiegeldsysteem op blikjes in Nederland officieel ingevoerd. Met de maatregel hoopt het kabinet het aandeel van blik in zwerfvuil drastisch te verminderen. Volgens Statiegeld Nederland zijn er elk jaar ruim 2,5 miljard blikjes in omloop. Daarvan belanden er minstens 150 miljoen in het milieu.

Voor blikjes betaal je tegenwoordig 0,15 euro statiegeld. De blikjes worden op dezelfde manier ingenomen als de plastic statiegeldflesjes. Overal waar je de blikjes kunt kopen, kun je ze ook kwijt. Dat zijn met name supermarkten, NS-stations, bioscopen en snackbars. Je herkent een statiegeldblik aan het statiegeldlogo.

Vanaf het moment dat de blikjes ingeleverd konden worden, ontstonden er lange rijen bij de inleverpunten. Verpact wil dat oplossen door meer van dit soort inleverpunten te plaatsen. Maar dit „kost tijd”, benadrukt Lankhorst.

Reacties