Özcan Akyol heeft verplichte gedragscursus al vier keer gedaan

Özcan Akyol was even weg bij Vandaag Inside, maar is de afgelopen tijd weer volop te zien aan tafel bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. En waar Derksen de verplichte cursus omtrent grensoverschrijdend gedrag maar ‘onzin’ vindt, heeft ‘Eus’ ‘m maar liefst vier keer gedaan.

Hij liet gisteravond aan tafel bij de VI-heren alle vier de certificaten zien. Derksen noemde onlangs dat hij het ‘diploma’ van John de Mol in de mail had gehad.

„Ik moest het vier keer doen omdat ik voor heel veel omroepen werk”, legde Akyol uit. „NTR, Talpa. En als presentator BNNVARA en Omroep MAX.” De e-learning is een initiatief van het Mediapact, een samenwerkingsverband van grote partijen in de mediasector dat is opgericht na de onthullingen van misstanden bij The Voice en DWDD. De onlinecursus respectvol gedrag moet een actieve bijdrage leveren aan een mentaliteitsverandering in Hilversum.

„Weet je wat bijzonder is aan de filmpjes?”, merkte Akyol nog op. „Al die leidinggevenden hadden een kleurtje, die waren van migratieachtergrond. In het echt zie je nooit een leidinggevende met een migratieachtergrond.”

Johan Derksen houdt vol: gaat de gedragscursus niet doen

Analist Johan Derksen beklemtoonde nogmaals dat hij de e-learning niet ging doen. De 75-jarige Talpa-medewerker heeft de e-learning toegestuurd gekregen van Joost Brakel, de CEO van Talpa. Het bedrijf meldde eerder dat alle medewerkers de e-learning voor 12 april moeten voltooien. Als Talpa hem daarom wil ontslaan, dan „vind ik dat prima”, aldus Derksen. „Als ze het op de spits willen drijven, dan winnen ze. Ik doe het niet.”

Derksen voegde daar nog aan toe dat het onderwerp e-learning „hem niet bezighoudt”. Akyol merkte op dat het „er hier wel elke avond over gaat”. En dat klopt enigszins, Derksen zit met zijn hakken diep in ‘t zand en zei eerder dat hij ‘dit soort onzin niet meer gaat doen op zijn 75ste‘.

