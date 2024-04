Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

iDeal verdwijnt binnenkort, dit staat je te wachten

Online betalen met iDeal: het is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Al bijna twintig jaar gebruiken we dit betaalsysteem van Nederlandse bodem, maar iDeal verdwijnt binnenkort én er staan de nodige veranderingen op de planning. Dit staat je te wachten.

iDeal in Nederland

In 2005 werd iDeal in het leven geroepen. Het betaalsysteem werd in Nederland ontwikkeld en tot vorig jaar beheerd door ING, Rabobank en ABN AMRO. Inmiddels werken zo’n 300.000 webwinkels samen met het online betaalsysteem en per dag worden er zo’n 3,5 miljoen iDeal-betalingen gedaan. In oktober 2023 werd iDeal overgenomen door een Europees samenwerkingsverband van banken; het European Payments Initiative (EPI). En uit die overname komen de grote veranderingen voort. EPI lanceert namelijk een nieuw online betaalsysteem, genaamd Wero. In Frankrijk en Duitsland zullen gebruikers als eerste aan het systeem kunnen wennen; daar wordt het nieuwe online betaalsysteem dit jaar al in gebruik genomen.

Veranderingen voor iDeal

In Nederland is iDeal voorlopig nog niet verdwenen, maar het online betalingssysteem ondergaat vanaf half april wel een transformatie. Naar verwachting duurt het nog tot 2026 voordat iDeal in Nederland volledig plaatsmaakt voor Wero, zegt Topman Daniel van Delft afgelopen week in het AD.

We hebben dus nog even de tijd om aan het idee te wennen, maar de eerste veranderingen zullen wel al binnenkort zichtbaar zijn. Volgens Van Delft wordt online afrekenen nog gemakkelijker, dankzij een eigen profiel voor gebruikers. Je kunt bijvoorbeeld je bezorgadres opslaan, waardoor een betaling makkelijker wordt gemaakt. In de toekomst wordt het ook gemakkelijker om te betalen via (het vernieuwde) iDeal.

