Katy Perry kiest toch niet voor Nederlandse Ziggy in American Idol: ‘We houden van je’

Het Amerikaanse avontuur zit erop voor de Nederlandse 22-jarige Ziggy Krassenberg. De American Idol-juryleden Katy Perry, Lionel Richie en Luke Bryan moesten gisteravond een moeilijke keuze maken, maar in een extra ingelaste zangronde won de Britse Mackenzie Sol het toch van Krassenberg.

„Je moet heel trots op jezelf zijn, je was zo puur en echt”, besluit jurylid Katy Perry na de eliminatie. „Dat gaat je echt naar hogere plekken brengen.”

Katy Perry vindt keuze moeilijk

Omdat de jury maar niet kan kiezen tussen Krassenberg en Sol, lassen ze een extra ronde in om te besluiten tussen de twee. De winnaar van deze extra ronde mag door naar de volgende ronde. De mannen nemen het tegen elkaar op met het nummer Jealous van Labrinth.

De extra ronde brengt de juryleden alleen niet meer duidelijkheid. „Ze zijn beiden heel erg goed”, verzucht Perry tijdens een overleg met mede-juryleden Richie en Bryan.

Uiteindelijk kiest de jury toch voor Sol. Krassenberg incasseert het verlies als een echte winnaar en omhelst zijn tegenstander. „Je hebt het gedaan, Mackenzie!”

‘Je bent een ster’

Voordat Krassenberg de studio mag verlaten, krijgt hij nog een paar laatste lovende woorden van Perry en Richie. „Ziggy, je bent een ster”, besluit de zangeres. Richie voegt daar nog aan toe dat „je familie altijd hier zal zijn bij American Idol”. „We houden van je.”

Het verlies valt rauw op Krassenbergs dak, zo vertelt hij als hij buiten voor de camera’s staat. „Ik ben helemaal kapot van deze beslissing. Ik werk zo hard om te zijn wie ik ben en ik ben zo trots op mezelf.”

Op het vertrek van Krassenberg wordt op sociale media teleurgesteld gereageerd. „Oh nee. Ik wilde zo graag dat Ziggy verder zou gaan. Zo uniek, met een prachtige stem. Ik ben bedroefd”, reageert een kijker in het Engels.



@AmericanIdol Ziggy def should’ve made it to top 24, he deserved way more, to me Ziggy will always be a winner. — Val (@MhaWolfie) April 2, 2024



Oh no. I so wanted Ziggy to go on. So unique, with a beautiful voice. I’m sad. #AmericanIdol — Mary McC (@MaryRosePoint) April 2, 2024



@AmericanIdol

Are you kidding me? Ziggy had to make it through to the top 24 too!!! Bad decision guys… You could have made it top 25!! — Catherine Clermont ✌ (@mcryerse) April 2, 2024



It’s been a minute since I’ve seen a robbery like this. Justice for Ziggy #AmericanIdol — Lil Affirmative Action Hire (EJ) 🇲🇽 (@erickdaRed) April 2, 2024



NOT ZIGGY?!?!?! His performance was better #AmericanIdol — PurpleOwl (@purpleowl33) April 2, 2024

Idols, The Voice, K2 zoekt K3

Krassenberg heeft al aan verschillende talentenshows meegedaan, waaronder Idols, The Voice of Holland en K2 zoekt K3. Nadat dat op niets uitdraaide, besloot hij mee te doen aan het 22ste seizoen van American Idol.

In een interview met het AD legde hij zijn keuze voor de Amerikaanse talentenjacht uit: „Ik had voorbeelden als Lady Gaga, Ariana Grande en Beyoncé. Ik vind dat ik daar veel beter pas. In Nederland is de mindset sneller ‘wat de boer niet kent, vreet hij niet’. Ik heb een grote persoonlijkheid en ben ontzettend uitgesproken, in Amerika is dat veel sneller interessant.”

