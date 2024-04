Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom verdwijnt het verliefde gevoel in een lange relatie? (En zo wakker je het weer aan)

We kennen allemaal de verliefde gevoelens aan het begin van een relatie. Maar naarmate de tijd vordert, kan dat gevoel veranderen. Seksuoloog Melinda DeSeta legt uit waarom ons verliefde gevoel en de seksuele aantrekkingskracht in lange relaties vermindert. En hoe je dat weer aanwakkert.

Verliefde gevoelens, vlinders en kriebels in je buik of het gelukzalige gevoel van de wittebroodsweken. Die gevoelens die we door een geliefde kunnen ervaren, worden vooral veroorzaakt door seksuele aantrekkingskracht, emoties, dopamine in de hersenen en gevoelens van verlangens en lust. Seksuoloog Melinda DeSeta benadrukt tegen Psychology Today dat die gevoelens pieken tussen zes maanden en een jaar in een relatie. Daarna neemt dat gevoel af.

Verliefde gevoelens in het begin van de relatie

Aantrekking tot een ander bestaat uit een combinatie van fysieke, mentale, emotionele en intellectuele verlangens. Aan het begin van een relatie laten we ons van onze beste kant zien. Alles is nieuw en opwindend. „Deze positieve activiteiten pompen serotonine door onze hersenen en verhogen ons libido en seksuele verlangen naar de de ander”, aldus de seksuoloog.

Maar een koppel komt uiteindelijk ook in het dagelijkse, realistische leven terecht. „In een gezonde relatie gaat het om de balans tussen emotionele en seksuele aantrekkingskracht en het normale leven.”

Waarom neemt het verliefde gevoel af in een lange relatie?

DeSeta legt uit dat veel koppels bij haar aan therapie beginnen om de sekssleur te doorbreken. Omdat daarover onderling verschillen zijn of er überhaupt geen seks meer plaatsvindt bij koppels. Maar volgens DeSeta is seks meestal niet het daadwerkelijke probleem.

De seksuoloog noemt een aantal voorbeelden op waarom gevoelens voor elkaar in langere relaties kunnen verdwijnen.

1. Mensen verdienen hun partner niet meer

Mensen verliezen hun liefde als ze hun partner niet meer eren, aldus de seksuoloog. Volgens haar moeten koppels leren wie hun partner daadwerkelijk is. En hun partner accepteren en met hem of haar meegroeien zoals hij of zij met jou meegroeit.

Ze benadrukt dat we onze partners moeten verdienen. Door te ondersteunen, aanhankelijk te zijn en lief te hebben. „Doe een stapje extra. Plan date-avonden, vrije tijd samen en doe dingen die de ander leuk vindt. Wees spontaan en verras hem of haar.”

2. Het verlies van seksuele aantrekkingskracht

Het is onrealistisch om te denken dat je altijd seksueel naar je partner zult verlangen. De ene dag vind je iemand misschien aantrekkelijker dan de andere. Ook ons uiterlijk verandert in de loop der tijd en kan de aantrekkingskracht beïnvloeden en dit kan invloed hebben op de fysieke intimiteit. „Vaak verliezen we het seksuele verlangen naar onze partner omdat we onszelf niet langer seksueel voelen. Om deze cyclus te doorbreken, moet je manieren vinden om je innerlijke gevoelens van ‘sexy zijn’ weer aan te wakkeren.”

3. Conflicten creëren emotionele afstand

Hoewel ieder koppel ruzie maakt, maken sommige paren meer ruzie dan anderen. En bij ruzie komen vaak emoties en kwetsende woorden tevoorschijn. Vaak vergeten we deze woorden niet snel. „Miscommunicatie, wrok en emotionele pijn zorgen ervoor dat we onze partner minder vertrouwen en ons onvermijdelijk van elkaar afwenden. Of ons wellicht tot iemand anders wenden, fysiek en emotioneel.”

De seksuoloog benadrukt dat we tijdens ruzies soms even moeten pauzeren. Haal adem en probeer te begrijpen wat je partner probeert te vertellen. Probeer de kern van de ruzie te vinden en praat daarover. „Daarnaast werkt goedmaakseks heel bevredigend.”

Hoe wakker je het vuurtje weer aan?

Nu de seksuoloog drie veelvoorkomende relatieproblemen heeft uitgelegd, vertelt ze hoe je het vuurtje onderling en de verliefde gevoelens opnieuw aanwakkert.

1. Vriendschap

Alleen liefde is niet genoeg om een ​​vervullende relatie in stand te houden. „Een speelse en leuke vriendschap is het geheim van een duurzame relatie”, vertelt DeSeta. „Relaxte en leuke activiteiten kunnen de relatie op natuurlijke wijze uit een stressvolle situatie leiden. Neem de tijd om herinneringen op te halen en opnieuw te kijken naar de dingen waardoor jullie ooit verliefd werden. Wanneer partners vertrouwen op hun vriendschap om hen door moeilijke tijden heen te helpen, is de kans groter dat ze de situatie als team benaderen.”

Daten hoeft niet altijd over extravagante uitstapjes of chique diners te gaan. Het gaat eerder over dagelijkse momentjes van quality time. Leg je telefoon weg en praat over de dag, drink samen koffie in de ochtend, kook en eet samen of maak tijd voor elkaar ‘s avonds in bed, zonder televisie of andere afleiding.

3. Sexy zijn

DeSeta moedigt mensen aan om dagelijks iets te doen waardoor ze zich sexy en zelfverzekerd voelen. Voor zichzelf, niet voor hun partner, benadrukt ze. Want als je je van binnen niet sexy voelt, zal je seksuele verlangen ook afnemen. Door welke activiteiten, muziek, verzorging of mantra’s voel jij je sexy? Ga daarmee aan de slag als je alleen bent.

Volgens de seksuoloog verandert seksueel genot altijd. „Wat je de ene dag spannend en plezierig vindt, bestaat de volgende dag misschien niet meer.” Het bespreken en ontwikkelen van seksuele verlangens is volgens DeSeta belangrijk voor koppels. En wat haar betreft het geheim voor lange relaties is? „Doe de moeite om uw partner dagelijks te verdienen. Maak er een gewoonte van.”

