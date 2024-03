Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet zoekt oplossing voor foutje in berekening koopkracht: deze huishoudens krijgen meer geld

Het demissionaire kabinet werkt aan een reparatie van de koopkracht voor de laagste inkomens omdat er een foutje is gemaakt in de berekeningen. Daardoor houden mensen in deze groep minder geld over dan was bedacht. De ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Steven van Weyenberg en staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën zijn voorafgaand aan de ministerraad bij elkaar gekomen om samen met premier Mark Rutte een oplossing te vinden.

Hoe groot het probleem is en hoe dat is ontstaan, wilden ze niet zeggen. „Ik ga het nu in de ministerraad bespreken en dan komen we na de ministerraad in één keer met de verklaring”, zei Van Gennip. Van Weyenberg sprak van een „vergissing die is gemaakt en ik ga binnen bespreken hoe die eruitziet en wat we kunnen doen”. Eerst moet volgens hem duidelijk zijn wat de fout is.

Van Rij zei dat er een oplossing komt, voor dit foutje, dat hij zichzelf aanrekende. „Onfeilbaar zijn we niet. We streven natuurlijk excellentie na. En soms lukt het niet en gaan we het oplossen.”

Het kabinet gaat zo’n 66 miljoen euro uittrekken voor het herstel van het ‘foutje’. Alleenstaanden met een bijstandsuitkering of het minimumloon krijgen per jaar 36 euro extra aan huurtoeslag.

ANP

