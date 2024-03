Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze zaken moet je regelen als je in het buitenland wil werken

Voor de één een grote droom, voor de ander een beangstigende nachtmerrie: werken in het buitenland. Maar wat komt er allemaal kijken bij zo’n woon- werkavontuur? In dit artikel helpen we je (wie weet letterlijk) op weg.

Blijf jij liever in eigen land, maar ben je wel op zoek naar creatieve manieren om geld te verdienen? Leer hier meer over het genereren van een passief inkomen en weet direct waar je goed op moet letten.

Werken in het buitenland

Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat hetgeen dat je moet regelen sterk afhankelijk is van je bestemming. Ben je Nederlands burger? Dan heb je binnen de Europese Unie, de Europees Economische Ruimte (EER) en Zwitserland recht van vrij verkeer. Dat wil zeggen dat je in deze landen mag wonen, studeren en werken.

Verblijf je binnen een jaar minimaal 8 maanden in het buitenland? Dan dien je je uit te schrijven bij de Basisregistratie Personen in Nederland. Zodra je bent uitgeschreven, heb je niet langer recht op een Nederlandse zorgverzekering. Het is belangrijk te onderzoeken hoe je er in dat geval voor zorgt dat je medisch verzekerd bent.

Daarnaast gelden er verschillende regels als je tijdelijk naar het buitenland vertrekt, of als je permanent emigreert. Ben je bijvoorbeeld eigenaar van een woning in Nederland en wil je deze woning behouden, terwijl je zelf voor onbepaalde tijd in het buitenland bivakkeert? Dan is de woning in Nederland niet langer je zogenoemde hoofdverblijf en vervalt je recht op hypotheekrenteaftrek. Vertrek je tijdelijk? Dan kun je nog wel gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek, maar dan kun je de woning niet verhuren.

Werken binnen de EU

Binnen de EU kennen we vrij verkeer van personen. Stel dat je als Nederlander in een ander land binnen de Europese Unie gaat werken, dan heb je bijvoorbeeld bij je sollicitatie dezelfde rechten als andere burgers in dat land. Daarnaast heb je recht op de collectieve voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zoals uitkeringen bij ziekte.

Werken buiten de EU

Kies je voor een leven buiten de Europese Unie? Dan heb je in veel gevallen een visum en een werkvergunning nodig in het land van bestemming. Daarnaast ben je verplicht om bij de Nederlandse douane een uitvoeraangifte te doen. Afhankelijk van de regels in het land van bestemming zijn er eisen aan de invoer van je inboedel verbonden. Vergeet ook niet de eisen in de doorvoerlanden te checken.

Checklist verhuizen naar het buitenland De belangrijkste zaken: Controleer of je een visum nodig hebt.

Zorg dat je toegang hebt tot je DigiD, dat maakt het gemakkelijk zaken omtrent inschrijvingen en uitschrijvingen te regelen.

Schrijf je (indien nodig) uit bij de gemeente.

Zorg voor een geldig paspoort.

Check de geldigheid van je rijbewijs en vraag eventueel een internationaal rijbewijs aan.

Zoals gezegd, verschillen de regels op basis van de lengte van je vertrek en het land van bestemming. Wil jij zeker weten dat je niets vergeet? Check dan het land van bestemming via deze zoekhulp van Rijksoverheid. Dan weet je direct wat de specifieke regels zijn voor je nieuwe woonplaats.

Wil je meer weten over je belastingplicht als je naar het buitenland vertrekt? Check de exacte regels voor jouw situatie via de Belastingdienst.

Reacties