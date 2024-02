Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We liegen meer in een relatie dan je denkt, zo herken je potentiële leugenaars

‘Wij zijn altijd eerlijk tegen elkaar.’ Prachtig streven, maar is dat ook zo? Onderzoek toont namelijk aan dat een behoorlijk aantal partners liegt in hun relatie.

Mensen met een hechte, toegewijde relatie, geloven dat ze eerlijk tegen elkaar zijn. Vertrouwen en eerlijkheid zijn immers twee belangrijke factoren in een gezonde relatie.

Liegen in een relatie

Maar onderzoek, dat hoogleraar psychologie en hersenwetenschapper Susan Krauss Whitbourne aanhaalt tegenover Psychology Today, toont aan dat partners wel degelijk tegen elkaar liegen. Leugens om de leugenaar er beter uit te laten zien of leugens om de partner te beschermen. Wist je overigens dat er trucje is om een leugen te herkennen?

Krauss Whitbourne legt uit dat we liegen omdat we geloven dat het beter is als onze partner de waarheid niet kent. Bijvoorbeeld dat een familielid hem of haar niet mag. De leugen is dan bedoeld om de ander te beschermen. En hoe zit dat als je aandikt hoeveel korting je hebt gekregen? Of hoeveel kilometer je hebt hardgelopen? Die leugen is bedoeld om jezelf neer te zetten als een goede onderhandelaar of sportieveling.

Onderzoek naar leugens

Volgens onderzoek gebruikt een derde van de partners de bovengenoemde leugens. Personen die een nederig en eerlijk karakter hebben, hebben de minste neiging om te liegen. Daarnaast logen mensen met een hoge mate van fatsoen en die normen en waarden koesterden, ook minder.

De onderzoekers deden verschillende experimenten naar de bereidheid om te liegen. Ook werd gekeken in welke mate hun karakter nederig, eerlijk of fatsoenlijk was.

Financieel beter worden

De deelnemers beantwoordden vragen over liegen in relaties en hielden hun dagelijkse leugens in een dagboek bij. In vijf dagen tijd bleek 27 procent van wat deze mensen zeiden, een leugen te zijn. Niet iedereen scoorde dat, maar vooral mensen die weinig eerlijkheid of nederigheid hadden, logen behoorlijk vaak.

Vaak zijn dagelijkse, onschuldige leugens, niet zozeer een groot probleem. Maar het meest interessante onderdeel van het onderzoek, kwam in de laatste experimenten. De onderzoekers vroegen namelijk of deelnemers zich op een misleidende manier zouden gedragen, om daar zelf financieel voordeel uit te halen. Dit ten koste van hun partner. En nu is de vraag, wat zou jij doen? Deze opties kregen de proefpersonen:

Stuur een misleidende e-mail over de inhoud van het onderzoek naar uw partner, om je eigen verdiensten te verdubbelen. Vertel in de e-mail dat het onderzoek over de kwaliteit van slaap ging. (56 procent deed dit) Speel vals bij een anagram-opdracht tegen je partner om meer geld te verdienen (24 procent deed dit) Speel vals bij het gooien van dobbelstenen tegen je partner om meer te verdienen.

Eigenschappen

Niet iedereen loog, maar een groot aantal mensen wel. En het waren vooral degenen die laag scoorden op eerlijkheid en nederigheid, die best een leugentje wilden wagen.

De hoogleraar benadrukt dat veel mensen nu eenmaal liegen tegen hun romantische partner. Je kunt eerlijke en nederige mensen overigens herkennen. Vaak aan hun oprechtheid, het vermijden van hebzucht en bescheidenheid. Maar de onderzoekers benadrukken ook dat een aantal acties en gedragingen erop wijzen dat wellicht iemand niet al te eerlijk is.

Signalen van leugenaars

Zo noemen zij sjoemelen met belasting, hypocriet zijn tegen anderen, zich bezighouden met gokken of speculeren, kleinerende opmerkingen maken over andere groepen, zich bezighouden met opvallende consumptie en, natuurlijk, seksueel ontrouw zijn, als signalen van mogelijke leugenaars.

De hoogleraar legt uit dat we het liefst zien dat onze partner niet liegt en eerlijk is. Maar mocht je toch het bovengenoemde gedrag signaleren of hem of haar betrappen op leugens? Dan raadt Krauss Whitbourne aan om eens een goed gesprek te voeren. En een weg terug te vinden naar eerlijke communicatie.

