3 dingen die ‘love bombers’ in een pril stadium zeggen (en waar je beter voor kunt waken)

Liefde is mooi, maar kan soms ook giftige vormen aannemen. En er zijn signalen, ook wel bekend als rode vlaggen, die wellicht aantonen dat je niet de ideale partner voor je hebt. Love bombing is een trucje dat regelmatig in giftige relaties wordt toegepast. Psychotherapeut Erin Leonard noemt drie dingen op die love bombers aan het prille begin zeggen, waar je beter voor kunt waken.

Een toxische relatie wil je jezelf het liefst besparen. Sommige mensen beschikken namelijk over niet al te sympathieke persoonlijkheden. Ken je bijvoorbeeld de Dark Triad? Oftewel het drietal negatieve persoonlijkheidskenmerken: narcisme, machiavellisme en psychopathie.

Love bombing om iemand ‘binnen te halen’

Bij love bombing word je overladen met complimenten, bevestiging, verwend en op handen gedragen. Maar deze tactiek wordt vaak ingezet om je te kunnen manipuleren. Psychotherapeut Leonard legt tegen het Amerikaanse Psychology Today uit dat narcisten vaak love bombing toepassen. En dat zijn veelal bedrieglijke en manipulatie types.

Door love bombing toe te passen, probeert iemand om op een vileine manier iemand ‘binnen te halen’. Je wordt dan op een voetstuk gezet en krijgt het idee dat je ‘geweldig’ bent. Mensen met onzekerheden, een laag zelfbeeld, emotionele schade of trauma’s uit hun jeugd kunnen vatbaar zijn voor dat soort lovende woorden. Vanuit het verlangen om geliefd te zijn.

3 dingen die love bombers zeggen

Maar een narcist die jou op een voetstuk plaatst, kan je daar ook weer vanaf gooien, iets wat je in een giftige verstandhouding niet wil. Wellicht dat je daarom allerlei dingen probeert om dat ideaalbeeld van jezelf in stand te houden. Leonard deelt drie voorbeelden van dingen die love bombers kunnen zeggen.

1. ‘Ik heb nog nooit iemand zoals jij ontmoet’

Hoor je dit in de eerste paar dagen van een relatie? Dan kan dat volgens Leonard een alarmsignaal zijn. Want iemand echt leren kennen, kost nu eenmaal tijd.

Daarnaast plaatst iemand die ‘ik heb nog nooit iemand zoals jij ontmoet’ zegt, jou boven alle anderen. Maar onderschat niet hoe vaak deze persoon dit wellicht al tegen meerdere mensen heeft gezegd. Ben jij wel de enige? Leonard benadrukt namelijk dat narcisten vaak iemand ‘achter de hand’ hebben waar zij naar terug kunnen gaan.

2. ‘Je bent de enige die mij echt begrijpt’

Mocht je dit in rap tempo te horen krijgen, dan kun je ook daar vraagtekens bij zetten. Want iemand die dit zegt, geeft je in een korte tijd wel heel veel betekenis. Kennelijk meer dan alle andere mensen om hem of haar heen. Ook laat het volgens de psychotherapeut zien dat deze persoon verder geen hechte banden onderhoudt. En daarnaast brengt deze persoon je in een lastige positie. Waarom? Jij bent de enige die hem of haar écht begrijpt. Dus daarmee ook de enige die kan helpen. Volgens Leonard zie je dan dat iemand zijn eigen behoeften en verantwoordelijkheden verwaarloost om de ander continu te redden of te helpen.

3. ‘Ik zal nooit meer van iemand anders houden zoals ik van jou hou. We zullen voor altijd samen zijn. Jij bent de enige voor mij’

Wederom grote woorden als je elkaar nog maar net kent. En daarmee tegelijkertijd zeer ongeloofwaardig. Daarnaast zit er een dwingend aspect en gevoel van controle in deze woorden. Iemand vertelt je namelijk dat jullie voor altijd samen zullen zijn. Maar kun je zoiets überhaupt beloven?

