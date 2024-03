Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op deze plekken en dagen slaagt een inbraakpoging het vaakst

Inbrekers hebben steeds vaker succes bij inbraakpogingen. Van alle pogingen in 2023, slaagde ruim 75 procent. In sommige woonplaatsen hebben de dieven nog vaker dan gemiddeld succes. Wees alert: op deze plekken en op deze dagen slaagt een inbraak het vaakst.

Inbrekers maken ook steeds vaker gebruik van allerlei trucs om een woning binnen te dringen. Zo vonden verschillende bewoners die vorig jaar slachtoffer werden van een inbraak, tuinaarde op de mat. Een truc om te checken of bewoners met vakantie zijn.

Succesvolle inbraakpogingen

Om precies te zijn slaagde vorig jaar 76,5 procent van de inbraakpogingen, blijkt uit de Woninginbraken Index van Independer. In 2020 was dat nog 70,4 procent. De jaren daarna loopt de ‘succesratio’ op. In 2021 slaagde 73,5 procent van de pogingen en in 2022 ruim 74 procent. Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van 97.218 inbraak-incidenten die hebben plaatsgevonden tussen 2020 en 2023. De gegevens zijn verzameld via een Woo-verzoek (Wet open overheid) dat door het vergelijkingsplatform werd ingediend bij de politie.

‘Populaire’ dagen

Uit het onderzoek blijkt dat inbraakpogingen gemiddeld genomen vaker slagen op donderdag dan op andere dagen. In vakantieregio Noord en Midden wordt er op Tweede Paasdag gemiddeld 20 procent vaker een inbraakpoging gedaan dan andere dagen van het jaar. Sluit je woning komend weekend dus goed af.

Daarnaast zitten inbrekers ook tijdens andere feestdagen niet stil. Op kerstavond, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwsjaarsdag worden jaarlijks ruim honderd inbraakpogingen gedaan. Daarmee staan al deze feestdagen in de top 5 dagen met de meeste inbraakpogingen.

Woningtypen

Daarnaast blijkt dat huizen met een lagere WOZ-waarde vaker worden binnengedrongen door inbrekers dan woningen met een hogere WOZ-waarde. In woonplaatsen waar de gemiddelde WOZ-waarde niet boven de 200.000 euro uitstijgt, lukt het inbrekers in 78,2 procent van de gevallen binnen te komen. Bij woningen met een WOZ-waarde van 200.000 euro tot 25.000 euro loopt dat op tot 78,9 procent. Bij woningen met een hoge WOZ-waarde van 750.000 euro of meer is het slagingspercentage 73,9 procent.

Inbraakgevoelige(re) plaatsen

In de provincie Groningen zijn inbrekers het meest ‘succesvol’. Ruim 82 procent van de inbraakpogingen slaagt in deze noordelijke provincie. Een geslaagde inbraakpoging wil zeggen dat het inbrekers lukt een woning binnen te komen. Overijssel volgt op de tweede plaats: daar slaagt 79,9 procent van de pogingen. Op gemeentelijk niveau moeten inwoners van Maashorst op hun hoede zijn: daar slaagt 90 procent van de inbraakpogingen.

Gemeente (Provincie Succesratio 1. Maashorst (Noord-Brabant) 90 procent 2. Zutphen (Gelderland) 88,5 procent 3. Tilburg (Noord-Brabant) 85,8 procent 4. Groningen stad (Groningen) 85,7 procent 5. Nijmegen (Gelderland) 85,4 procent 6. Oosterhout (Noord-Brabant) 85 procent 7. Voorschoten (Zuid-Holland) 84,7 procent 8. Heemstede (Noord-Holland) 84,2 procent 9. Barneveld (Gelderland) 83,9 procent 10. Almelo (Overijssel) 83,9 procent

In bovenstaande tabel zie je in welke gemeenten het inbrekers het vaakst lukt een woning binnen te dringen. Vermoed jij dat er een inbraakpoging is gedaan? Dan adviseert expert woonverzekeringen Michel Ypma van Independer toch aangifte te doen bij de politie. Alleen met een aangifte wordt braakschade vergoed door je verzekeraar en zo weet de politie direct dat er inbrekers actief zijn in een bepaalde buurt.

Reacties