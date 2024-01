Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mannen of vrouwen? Onderzoek toont aan wie gretiger naar relatie zoekt

Mannen en vrouwen kijken blijkbaar verschillend tegen het vrijgezellenbestaan aan. Want vrijgezelle mannen zijn kennelijk vaker op zoek naar een relatie dan vrouwelijke singles. Ook als ze ouder worden, blijkt uit onderzoek.

De één heeft verkering en de ander is vrijgezel. Eerder schreven we om de voornaamste redenen dat mensen ervoor kiezen om single te zijn. Maar dit keer worden de verschillen tussen vrijgezelle mannen en vrouwen meer duidelijk.

Onderzoek vrijgezellenbestaan

Singlereisorganisator VillaVibes ondervroeg namelijk 1000 Nederlandse vrijgezellen voor een onderzoek. En daaruit kwamen duidelijk de verschillen tussen de man en vrouw naar voren als het over relaties gaat.

Meer heren zijn namelijk op zoek naar een relatie dan dames. Van de vrijgezelle vrouwen zoekt namelijk 26 procent naar een nieuwe liefde, bij de mannen is 34 procent op zoek naar een relatie.

Mannen zijn vaker op zoek naar relatie dan vrouwen

Daarnaast blijkt dat vrouwen minder snel op zoek zijn naar een partner, naarmate ze ouder worden. Tot 34 jaar zoekt 64 procent van de vrouwen naar een nieuwe liefde en dat percentage daalt als de leeftijd stijgt. Bij de vrouwelijke vrijgezellen tussen de 45 en 54 jaar is namelijk nog maar 33 procent op zoek naar een partner. En zijn zij tussen de 55 en 64 jaar oud? Dan zoekt 22 procent nog een nieuwe vlam. En onder de 65-plussers speurt slechts 13 procent onder de vrijgezelle vrouwen een nieuwe partner.

Maar bij mannen is dat een ander verhaal. Mannen zijn namelijk meer op zoek naar een nieuwe vlam dan vrouwen, blijkt uit de cijfers. Van de vrijgezelle mannen tussen 45 en 54 jaar is namelijk 44 procent op zoek naar een nieuwe liefde. Bij de mannelijke 65-plussers is dat 23 procent. Meer dan de vrouwen dus.

Minder moeite met vrijgezel zijn

Daarentegen blijkt dat bij de jonge vrijgezellen (tot 34 jaar) meer vrouwen (63 procent) een relatie zoeken dan mannen (51 procent).

Tot slot vroegen de onderzoekers aan de deelnemers hoe zij het vinden om vrijgezel te zijn. 1 op de 3 dames vindt het leuk om single te zijn, mannen hebben daar kennelijk minder moeite mee. Meer dan 40 procent van de mannen vindt het leuk om vrijgezel te zijn.

Reacties