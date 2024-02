Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn ouders keuren mijn relatie af’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Steven (29), wiens ouders zijn relatie afkeuren.

„Ik ben nu ongeveer een jaar samen met mijn huidige vriendin. En ik ben erg gek op haar. We kwamen in elkaars leven terecht en groeiden steeds dichter tot elkaar. En hoewel we onze ‘scharrelfase’ nog best lang hebben laten doorlopen, wisten we uiteindelijk dat we toch echt verliefd op elkaar waren.

Ouders hebben eigen kijk op nieuwe vriendin

We hebben nu een jaar ‘verkering’, maar kennen elkaar dus al langer. En inmiddels hebben we ook elkaars ouders ontmoet. Zij is meerdere keren bij mijn ouders thuis geweest, maar op de een of andere manier lijken mijn ouders niet bepaald fan van haar te zijn. Het botert niet echt tussen mijn vader en moeder en mijn vriendin. En daar heb ik moeite mee.

Ik kan heel duidelijk voelen dat zij een oordeel over haar hebben. Mijn vriendin is rustig, bescheiden en lief. Maar ik kan zien dat mijn ouders overduidelijk iets van haar vinden. Als ik over haar praat, praten mijn ouders daar overheen. En als ik voorstel om mijn vriendin mee te nemen naar familiegelegenheden, merk ik dat mijn moeder daar niet heel happig op is.

Oordelen

Mijn ex-vriendin was van een ander kaliber. Heel extravert, sociaal en makkelijk in de omgang. En daar konden mijn ouders het op de een of andere manier beter mee vinden. Maar onze relatie was hartstikke lastig voor mij. Wij hadden veel problemen en ik was niet gelukkig. Achteraf spraken mijn ouders ook daar hun oordeel wel over uit.

Ik hou van mijn vriendin en zie een toekomst met haar samen. Maar mijn ouders maken mijn relatie wel lastig. Inmiddels houd ik haar een beetje buiten de familieperikelen. Ik vraag haar niet echt mee en praat bij mijn vader en moeder weinig over haar. Maar dat voelt helemaal niet goed.

Dilemma: ‘Hoe ga ik hiermee om?’

Ik wil natuurlijk dat mijn vader en moeder haar net zo waarderen als ik. En hoewel ik mijn eigen leven moet leiden en eigen keuzes moet maken, merk ik dat ik de mening van mijn ouders toch ook belangrijk vind. Je wilt immers dat je ouders jouw partner graag mogen. Maar hoe ga ik hier nu het beste mee om?”

Wat vind jij dat Steven moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Anne-Marie (33), die zich zorgen maakt over het drankgebruik van haar vriend.

Bianca schrijft: „Ook als je niet elke dag drinkt, kun je een alcoholist zijn… Zorgelijk dat hij dat zelf niet ziet en er dus niets aan gaat doen. Ik verwacht dat als hij stopt met drinken, alle problemen uit zijn jeugd, met een alcoholist als vader, naar boven komen. En die wil hij er liever onder houden. Dit gaat ten koste van jouw beste jaren. Realiseer je dat je codependent gedrag vertoont door bij deze man te blijven en hem te blijven vergoelijken.”

Hank is duidelijk: „Trek je eigen grenzen.”

Emma herkent de situatie: „Dit is inderdaad lastig. Ik heb zelf een vergelijkbare situatie meegemaakt. De alcohol is duidelijk een vorm van vluchtgedrag. Eigenlijk zijn er twee wegen die jouw vriend in kan slaan. Of hij gaat zo verder, totdat het z’n tol begint te eisen. Of hij moet met zichzelf aan de slag. Je kunt het laatste aanmoedigen, maar besef dat hij zelf die keuze moet maken.”

„Jouw vriend worstelt mentaal. En dan is het makkelijk om jezelf te verdoven met alcohol. Ik heb dit ook een tijd lang in mijn leven gedaan. Totdat ik zo hard tegen de muur opliep, dat het verdoven niet meer werkte. Bij mij hielp trauma-therapie en tijd. Tijd om te verwerken en ‘beter te worden’. Dat is geen makkelijke weg, maar het kan een mens heel veel opleveren”, aldus Jasper.

Vorige Volgende

Reacties