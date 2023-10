Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spijt na scheiding? Deze mensen lopen de meeste kans op spijt achteraf

Wat als jij en jouw partner gaan scheiden, maar je achteraf spijt krijgt? Dat lijkt nog veel te gebeuren. Twee relatiedeskundigen leggen uit hoe dat komt en in welke gevallen spijt het meest voorkomt.

De meeste koppels scheiden gemiddeld na zeven à acht jaar. Eerder schreef Metro ook over deze vijf inzichten van gescheiden koppels. Inzichten die volgens hen hun huwelijk had kunnen redden

Spijt na scheiding

Psycholoog en relatietherapeut Margo van Landeghem legt aan het Vlaamse magazine Knack uit dat veel mensen toch achteraf spijt hebben van hun scheiding. Maar liefst de helft van de mensen die besluit uit elkaar te gaan, krijgt toch spijt.

Van Landghem vertelt dat de meeste mensen vlak na de scheiding positief gestemd zijn. „Na een tijdje besef je echter wat er voor goeds aanwezig was en ervaar je wat die persoon precies voor je betekende. Geen enkele relatie is honderd procent negatief, het is altijd genuanceerder dan dat. Vandaar dat gemis en spijt optreedt, en misschien het verlangen om terug te gaan.”

Relatietherapeuten over rouwproces

De psycholoog benadrukt dat scheiden vergelijkbaar is met een rouwproces. Ook als jij de persoon bent die de scheiding initieert. „Je verliest in de eerste plaats de problemen binnen de relatie, maar ook bijvoorbeeld het feit dat je partner er altijd was wanneer dat nodig was of dat hij of zij je financiën regelde. Je verliest mogelijk ook een stuk contact met je kinderen en een deel van je sociale contacten. Ook je droom om een stabiel gezin op te bouwen, is weg. Dat er spijt optreedt, is dus niet meer dan logisch.”

Van Landghem haalt onderzoek aan dat ongeveer de helft van de mensen die voor een scheiding kozen, spijt kregen. „Daarbij gaat het soms over een diepgaand gevoel van spijt, in de zin dat ze effectief naar hun ex terug willen. Maar spijt hebben van een breuk wil niet altijd zeggen dat het een goed idee is om terug te keren.”

Wie lopen het meest kans op spijt?

Spijt valt vaak samen met de reden achter de scheiding. Vooral mensen die impulsief voor een scheiding kozen, vaak omdat er een ander is het spel was, krijgen volgens de relatietherapeut de meeste spijt. „Wat later merken ze dan dat ook hun nieuwe relatie niet is wat ze verwacht hadden.” Nog een groep die een grote kans op spijt loopt, zijn mensen die een onrealistisch beeld van het huwelijk hebben. „Ze denken dat er elke dag romantiek moet zijn, dat alles automatisch rozengeur en maneschijn zal zijn. Vaak komen ze na de scheiding tot het besef dat hun partner toch zo slecht niet was.”

Overigens is bekend dat in 70 procent van de scheidingsgevallen, de vrouw beslist, vertelt relatiebemiddelaar Christina Hosman. „Dat betekent niet dat mannen niet meebeslissen. Maar uit onderzoek blijkt dat mannen eerder vluchten in een hobby, vreemdgaan of zich terugtrekken uit het gezin.” Daardoor wordt volgens Hosman de situatie onhandelbaar en is het de vrouw die opstapt. „Als de vrouw uiteindelijk de knoop doorhakt, heeft de man het niet altijd zien aankomen, ook al heeft ze het al verschillende keren gezegd.”

Terug bij je ex

Maar spijt en terugkeren bij een ex, blijven twee verschillende dingen. „Een hernieuwde relatie heeft zeker kans van slagen, op voorwaarde dat je werkt aan de redenen waarom het destijds niet gelukt is. Maar het blijft een minderheid die effectief die stap zet”, aldus Van Landeghem.

Reacties