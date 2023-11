Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel huwelijken of lange relaties kennen deze 6 fases: ‘Continu in ontwikkeling’

Een lange relatie of huwelijk is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Sommige jaren groeien jullie, andere jaren groeien jullie wellicht meer uit elkaar. De wetenschap concludeerde 6 fases en wellicht dat je daar iets van herkent?

In een lange relatie hoort dat er allemaal bij. Pieken en dalen, stappen vooruit en achteruit en ook twijfels. Wist je dat de meeste koppels rond de 7 à 8 jaar scheiden? En ook veel mensen toch spijt krijgen na hun scheiding?

Onderzoek naar lange relaties en huwelijk

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een lange relatie of huwelijk verschillende stadia kent. Een relatie evolueert en volgens relatieonderzoek zijn er veelal 6 fases te herkennen. Therapeut Tara Dennecy somde ze voor het Amerikaanse Psychology Today op.

6 fases in huwelijken of lange relaties

1. Liefdevolle relatie

Oftewel de beginfase van de relatie waarin beide partners elkaar in elkaars behoeften voorzien. Maar ook verwachtingen hebben van elkaar. De relatie draait om liefhebben en voor elkaar zorgen, richting de partner en weer terug naar jou. Het huwelijk is daarin vaak de verzegeling van die liefdevolle relatie.

2. Wittebroodsweken voorbij

Volgens onderzoek verandert de dynamiek in de relatie als een partner toch niet aan de verwachtingen van de ander voldoet. Teleurstelling en pijn volgen dan. Hoewel partners geloven in de wederzijdse verantwoordelijkheid voor elkaar, kan het gedrag in dit stadium manipulatiever worden. Zo kan het zijn dat er meer ‘gepleased’ gaat worden om de oorspronkelijke ‘liefdevolle fase’ terug te krijgen. Liefhebben en voor elkaar zorgen zijn dan niet meer onvoorwaardelijk. Men kan kritisch, gekwetst of teleurgesteld worden omdat de relatie en de partner niet meer aan de ideale staat voldoen.

3. Gelijk krijgen

Teleurstelling en wrok kunnen leiden tot boosheid. Een koppel kan in deze fase in een machtsstrijd belanden. Waarin we wraak nemen of ons gelijk proberen te krijgen. Een strijd die dient als een verdedigingsmechanisme tegen de teleurstelling. Teleurstelling omdat de oorspronkelijke liefdesrelatie is veranderd. Geld, seks, wel of geen tijd samen doorbrengen kunnen allemaal argumenten worden inde machtsstrijd. In extremere gevallen kan overspel aam de orde zijn. Deze strijd ontstaat vaak uit de onvervulde bovengenoemde verwachtingen in de relatie.

4. Volhouden

Bij dalen in een huwelijk of relatie verschuift de focus naar iets anders, in plaats van het conflict aan te pakken. Ondanks dat de romantische liefde wellicht afneemt, kan de toewijding van het huwelijk blijven bestaan. Vaak richten koppels zich in een fase als deze op gedeelde interesses of belangrijke zaken voor het gezin. Het kopen van een huis, verbouwen, opvoeden van kinderen of werken aan een carrière. Hoewel het kan zijn dat de voldoening in de relatie afneemt, zorgen de gezamenlijke ‘projecten’ voor een positieve verbinding.

5. Eigen ding doen

Koppels geloven in het begin dat hun partner verantwoordelijk is voor hun geluk, waardoor we een afhankelijke rol kunnen creëren. Maar dit wordt in deze fase gevolgd door een realisatie dat niet de partner hiervoor zorgt, maar jijzelf. Daardoor gaat men in deze fase weer op zoek ‘een eigen ding’. We richten ons meer op onszelf en andere invloeden die ons gelukkig maken. Doordat de focus van de partner afgaat, kun je een nieuwe passie aanwakkeren, maar leren we ook de beperkingen van de relatie te erkennen.

6. Volwassen worden

De laatste fase staat in het teken van acceptatie van de realiteit. Beide partijen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen geluk en leven, in plaats van alles op een partner te projecteren. Dit doordat men zich ontfermt over zijn of haar eigen emotionele behoeftes. Het individu neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen plezier en pijn, waardoor we harmonieuzer met anderen leren omgaan. Met name met onze partner.

‘Relatie is continu in ontwikkeling’

Dennecy benadrukt dat deze route natuurlijk niet voor ieder koppel geldt en het ook zo kan zijn dat je sommige fases nooit ervaart. Ook de volgorde kan per stel verschillen.

Maar de moraal van het verhaal is wel dat iedere langere relatie of huwelijk, de potentie heeft om te groeien. Zelfs wanneer je denkt dat het niet meer te redden valt. „Onthoud dat jouw relatie continu in ontwikkeling is. Hoe je volgend jaar over jouw huwelijk denkt, zal anders zijn dan hoe je er vandaag over denkt.”

