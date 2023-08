Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 inzichten die volgens gescheiden mensen hun huwelijk hadden kunnen redden

Wie trouwt hoopt natuurlijk niet op een scheiding, maar helaas geldt ‘tot de dood ons scheidt’ echt niet voor ieder huwelijk. Maar uit onderzoek blijkt ook dat veel mensen geloven dat hun huwelijk niet had hoeven stranden. Volgens een groot aantal gescheiden mensen had een aantal zaken hun huwelijk kunnen redden.

Helaas is liefde niet per se voor altijd en kijken we niet gek op als een stel besluit te gaan scheiden. De meeste scheidingen komen na zeven á acht jaar voor. Dan komt namelijk veelal de zogenoemde ‘the seven-year itch’ om de hoek kijken. Iets waar je overigens volgens deze relatiedeskundige voor kunt waken.

Onderzoek naar scheidingen

Maar niet iedereen signaleert op tijd een huwelijk dat strandt en voor je het weet is het wellicht te laat. Volgens onderzoek van Forbes, waar ook het Amerikaanse CNBC over schrijft, is er een top 3 van redenen waarom mensen scheiden. Gebrek aan gezinsondersteuning, ontrouw of het ontbreken van gezamenlijke behoeftes en interesses, staan bovenaan bij de scheidingsredenen.

Huwelijk redden

Maar uit datzelfde onderzoek blijkt dat bijna alle deelnemers, die gescheiden waren of gingen scheiden, geloofden dat hun huwelijk gered had kunnen worden. Slechts 5 procent van de deelnemers zag geen heil meer in hun relatie. Uit alle reacties volgden vijf veelgenoemde antwoorden die volgens de deelnemers hun huwelijk hadden kunnen redden.

Realisatie dat het huwelijk draait om de verbinding die je aangaat, niet om het trouwen an sich Zich bewuster zijn over de normen en waarden van de partner Langer wachten met het stichten van een gezin Hulp inschakelen van een therapeut of relatiedeskundige Langer wachten met trouwen

Kinderen en gezinsleven

Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van deelnemers gelooft dat hun huwelijk stand had gehouden, als zij beter begrepen dat het huwelijk draait om de verbintenis. Wat misschien in relatie staat is dat 34 procent antwoordde dat hun huwelijke strandde door ontrouw.

Meer dan de helft (56 procent) van de deelnemers gelooft dat hun huwelijk gered had kunnen worden, als zij meer begrip voor elkaars normen en waarden hadden gehad. En ook het stichten van een gezin gaat niet alleen maar over rozen, blijkt uit de reacties. Zo antwoorden sommigen deelnemers (44 procent) dat zij liever hadden gewacht met het krijgen van kinderen. 43 procent van de gescheiden deelnemers legt namelijk uit dat verschillen omtrent het ouderschap of de verdeling van huishoudelijk werk, vaak redenen tot conflict waren. Eerder schreef Metro nog over de kwestie of kinderen eigenlijk gelukkig maken. Een neurowetenschapper legde daarover het een en ander uit.

