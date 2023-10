Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wordt seksleven in een relatie met de jaren beter of slechter? Dit zegt de wetenschap

Over seks in een lange relatie zijn eigenlijk twee dingen te zeggen. Wordt het beter omdat je elkaar goed kent en een diepere emotionele connectie hebt? Of wordt het juist minder omdat seksuele passie en nieuwsgierigheid afnemen met de tijd? Wat zegt de wetenschap daarover?

Seksuologisch onderzoeker Justin Lehmiller, die eerder ook uitlegde hoe haalbaar een ‘friends with benefits’-relatie is, legt tegenover Psychology Today het een en ander uit over seksuele activiteit in een lange relatie.

Seks in een relatie

Hij haalt er een aantal onderzoeken bij, maar de bevindingen daarvan lopen nogal uiteen. Volgens hem is dat te verklaren doordat de studies niet breed en langdurig genoeg waren. Maar een andere studie, die in het wetenschappelijke Archives of Sexual Behavior verscheen, lijkt een betere inkijk in het seksleven bij langere relaties te geven.

De deelnemers, heteroseksuele volwassenen in een vaste relatie, moesten onder meer hun tevredenheid over hun seksleven beoordelen.

Onderzoek naar seksleven koppels

Wat de onderzoekers ontdekten? Gedurende het eerste jaar van de relatie bleek er een stijging van de seksuele bevrediging te zijn. Vooral in de tweede helft van dit eerste jaar was daar een piek te herkennen. Daarna nam de seksuele bevrediging echter af.

Volgens de onderzoekers leren partners gedurende het eerste jaar van de relatie elkaars seksuele voorkeuren en verschillen kennen. Doordat je als partner meer over elkaar leert, wordt de seksuele ervaring beter.

Wetenschap laat daling zien

In het tweede jaar ontstaat er volgens het onderzoek een daling. Het niveau van tevredenheid zakt geleidelijk. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de seksfrequentie verandert. De partners bleken minder vaak seks te hebben, waardoor ook de tevredenheid afnam. Lehmiller vult aan dat de seksuele passie in relaties regelmatig afneemt en de seksuele tevredenheid daardoor ook daalt.

Waken voor passie

Als we de wetenschap mogen geloven, neemt de seksuele bevrediging in een relatie dus met de jaren, gestaag, af. Al benadrukt de seksuoloog ook dat er verschillen zijn per individu. Maar volgens Lehmiller is de kous daarmee niet af.

Integendeel: het toont volgens de seksuoloog des te meer aan dat we moeite moeten blijven doen in onze relaties. Passie hoeft men, wat Lehmiller betreft, namelijk niet kwijt te raken. Het gaat er alleen om dat jij en je partner nieuwe dingen willen blijven proberen. Nieuwe ervaringen en ontdekkingen op seksueel en niet-seksueel gebied, zorgen er volgens de seksuoloog voor dat passie niet naar de achtergrond verdwijnt

