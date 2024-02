Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blijven matches uit op datingapps? Verwijder dit dan van je profiel, en zo maak je de kans op succes groter

Op datingapps moet je snel en veel keuzes maken of je iemand ziet zitten als partner. Soms kunnen de matches uitblijven, maar waar kan dat door komen?

Een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat er één ding is dat mensen afschrikt om naar rechts te swipen.

Vermijd dit op je profiel

En dat zijn selfies in sportscholen. Die kun je dus beter vermijden als je meer matches wil krijgen. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 59 procent toegaf dat sportschoolfoto’s op een profiel van een datingapp niet aantrekkelijk waren.

Uit hetzelfde onderzoek bleek aan de andere kant dat meer dan de helft van de mensen flirten in de sportschool of tijdens het sporten opwindend vindt. En één op de 20 mensen heeft daarentegen wel eens gedaan alsof ze van sporten houden om indruk te maken op een date.

Sportfanaten

Van de respondenten geeft 18 procent aan wel eens een date te hebben afgezegd om te gaan sporten. En de echte sportfanaten, 29 procent, zou overwegen om een relatie te beëindigen om zich op het sporten te kunnen richten.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door een personal trainer app, bleek dat 84 procent van de mensen zei dat sporten met een romantische partner opwindend is, terwijl 73 procent van de mensen vindt dat koppels die samen sporten een sterkere band delen.

💑 Het beste datingprofiel maak je zo Metro UK geeft een aantal tips. Om te beginnen met het tonen van een mix van humor en kwetsbaarheid op je profiel, maar vermijd clichés door té specifiek te zijn. Zorg er daarnaast voor dat je profiel mensen leidt naar het soort gesprekken dat je wilt voeren. Als je bijvoorbeeld een passie hebt voor koken, voeg dan een foto van jou in de keuken toe. Investeer moeite in je profiel. Laat zien dat je op zoek bent naar een relatie door iets zinnigs te schrijven in je biografie.

Kans groter op succes

En als je op zoek bent naar nog meer manieren om je datingprofiel te verbeteren, heeft professor Juliana Schroeder van de Universiteit van Californië onlangs een onderzoek uitgevoerd waarbij deelnemers werden gevraagd om datingprofielen van twee verschillende datingapps te beoordelen.

Ze ontdekte dat de profielen die de nadruk legden op het dingen willen weten over de ander – in plaats van het pronken met je eigen eigenschappen – de voorkeur hadden. Dus als je iets zegt als ‘wat ik graag over je zou willen weten is…’ op je datingprofiel, dan is de kans groot dat je meer succes zult hebben in je poging om liefde te vinden.

