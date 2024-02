Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is hoe vaak je ex na de breuk je sociale media bekijkt: ‘Hopen stiekem niet dat je succesvoller bent’

De sociale media van je ex bekijken, of je afvragen of hij of zij nog weleens naar je Instagram-foto’s kijkt. Hoe vaak, en vooral waarom, komt dat voor?

De gemiddelde Brit controleert het Instagram-profiel van een oude vlam bijna zes keer per jaar, weet een onderzoek te zeggen.

Gebrek aan vermogen om los te laten

Dating- en relatie-expert Sarah Louise Ryan vertelt Metro UK dat het, gezien onze online leefwereld, niet helemaal verrassend is dat sommigen van ons zich fixeren op eerdere flirts of relaties. Ze zegt: „We leven in een online vergelijkingscultuur en hoewel dit onderzoek suggereert dat het een kwestie is van nieuwsgierigheid, is het veel meer dan dat.”

„Ik denk dat de belangrijkste reden is dat mensen willen weten hoe ver elke partij is gekomen sinds het uiteenvallen van de relatie. Het gebrek aan vermogen om het los te laten kan per persoon verschillen”, vertelt Ryan.

Sociale media van ex controleren

Het onderzoek geeft aan dat de gemiddelde man de sociale media-accounts van zijn ex eens in de 30 dagen controleert. Vrouwen daarentegen doen dat gemiddeld eens in de 92 dagen.

Op de vraag waarom ze snuffelen op het profiel van een ex, antwoordde 31 procent van de meer dan 2 duizend respondenten dat ze nieuwsgierig zijn en willen zien waar hun ex mee bezig is, terwijl 15 procent gewoon toegeeft dat ze hun ex-partner missen. „Soms hebben mensen een diep respect voor de tijd die ze samen doorbrachten, de manier waarop ze samen groeiden of herinneringen maakten of de band die ze opbouwden met elkaars familie – er zijn veel redenen waarom iemand een ex mist”, zegt Ryan.

Waarom doen we het?

Zo geeft 14 procent in het onderzoek van Paddy Power Games toe te speuren naar hun ex op sociale media omdat ze de familie van hun ex willen zien. „Ik heb veel gehoord van mensen die de familie van exen missen, vooral als er in de loop der tijd een sterke band is ontstaan.”

Nog eens 13 procent controleert de sociale netwerken van hun ex om te zien met wie ze na de breuk aan het daten zijn en evenveel respondenten hopen ook stiekem te zien dat ze zich ellendig voelen. Daarnaast voelt 12 procent de behoefte om hun ex op te speuren op sociale media om er „zeker van te zijn dat ze niet zo succesvol zijn”.

„In dat geval raad ik je aan jezelf af te vragen waarom je dit doet en echt eerlijk te zijn in je antwoord”, vertelt Ryan afsluitend.

Reacties