Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de populairste emoji van 2023 op déze datingapp, ken jij hem?

Online daten kan soms lastig zijn om onder de knie te krijgen, je hebt beperkte informatie om een eerste indruk te krijgen van een potentiële partner. En er gaan ook veel emoji’s de ronde met verborgen betekenissen, maar wat was eigenlijk de meest gebruikte emoji in 2023?

Er was één emoji die in 2023 het meest werd gebruikt. Maar het zal ook niet gek zijn dat niet iedereen weet wat het betekent. Kijk je liever vooruit? Dan zijn dít de datingtrends voor komend jaar.

Emoji die staat voor nieuwe relatie verkennen

Het waren niet de brutale aubergine- of perzikemoji’s of een van de iconische gele gezichtjes. In plaats daarvan was de ‘Always On’-emoji de populairste. Deze dus: 🔛, met het woord ‘On!’ en daarboven pijlen die naar links en rechts wijzen.

Volgens Tinder’s Year In Swipe, dat richting het einde van het jaar kijkt naar de grootste datingtrends wereldwijd, wordt de trending emoji veelal gebruikt door singles om potentiële matches te laten weten dat ze klaar zijn om nieuwe dingen te proberen en een nieuwe relatie te verkennen.

Top 5 populairste emoji’s op Tinder in 2023

Maar buiten dat is er een heuse emoji-top 5 vastgesteld door Tinder. Die ziet er als volgt uit:

‘Always On’ (🔛): wordt gebruikt om te laten weten klaar te zijn om nieuwe dingen te proberen en een nieuwe relatie te verkennen. Maté (🧉): de cafeïnehoudende drank die populair is in veel Zuid-Amerikaanse landen wordt op Tinder veelal ingezet als vervanger voor (alcoholische) drank. Gebedssnoer (📿): een symbool voor zen, mentaal welzijn en mindfulness. Pleister (🩹): volgens Tinder voor degenen „die op weg zijn naar genezing en er weer op uit willen”. Boeket bloemen (💐): het ultieme romantische gebaar of een synoniem voor ‘delulu’.

‘Openheid en optimisme’

Zo zegt Tinder zegt dat de nummer 1 emoji van 2023 bedoeld is om „openheid en optimisme” aan te geven. „Dit jaar werd gekenmerkt door overkoepelende thema’s van positiviteit, optimisme en een focus op het verbeteren van jezelf door middel van het maken van connecties en anderen”.

„Dit jaar in het bijzonder markeerde een grote verschuiving waarbij de reis belangrijker is dan het resultaat. Deze nieuwe generatie daters laat ons zien wat het betekent om te daten voor de mogelijkheden”, zegt Melissa Hobley, hoofd marketing bij Tinder.

Reacties