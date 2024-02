Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 dingen die deze sekstherapeuten zelf niet in de slaapkamer doen

Een fijn en prettig seksleven maakt ons nu eenmaal blijere mensen. Maar volgens deze sekstherapeuten vermijd je het liefst deze zeven dingen in de slaapkamer.

Goede seks is nogal een breed begrip en smaken verschillen nu eenmaal. Hebben we als koppel wel vaak genoeg seks? Hoe verandert ons seksleven in een langere relatie? En welke ‘ingrediënten’ associeren we met goede seks? Vragen en twijfels over seks hebben we allemaal weleens. En het is geen kwestie van goed of fout. Al vertellen deze sekstherapeuten dat zij persoonlijk wel een aantal dingen in de slaapkamer vermijden.

Zeven dingen die deze sekstherapeuten niet doen

HuffPost besprak met sekstherapeuten Tom Murray, Mary Hellstrom, Nazanin Moali, Janet Brito en Incia A. Rashid de dingen die zij liever zelf in de slaapkamer achterwegen laten.

1. Experimenteren zonder toestemming

Volgens Murray heb je voor (s)experimenteren eerst communicatie en toestemming van een partner nodig. „Het verkennen van nieuw terrein zonder toestemming van beide partijen kan ongemak, vertrouwensbreuk en zelfs letsel veroorzaken.”

Door te praten over seksuele verlangens en grenzen, respecteer je elkaar en kom je erachter of jullie op één lijn zitten. Volgens Murray is communicatie essentieel voor een goede seksuele relatie.

2. Orgasme faken

Volgens sekstherapeut Hellstrom is onze maatschappij erg prestatie- en resultaatgericht, zelfs als het op seks aankomt. Maar ze wil duidelijk benadrukken dat seks niet alleen maar om het orgasme draait.

Volgens haar gaat het bij seks om plezier maken en geeft de noodzaak van een orgasme alleen maar extra druk. Laat dat orgasme dus maar lekker los en richt je vooral op elkaar. Wist je overigens dat je het kunt horen als iemand een orgasme faket?

3. Laten afschrikken door seksuele fantasieën

Fantasieën horen ook bij onze seksualiteit. En volgens Moali hoeft een fantasie niet altijd werkelijkheid te worden. Ze benadrukt dat onze opwinding en fantasieën worden beïnvloed door onze omgeving, stressniveau, levensfases en ervaringen uit onze jeugd. „Het is normaal dat onze partners fantasieën hebben, waar wij zelf niet in voorkomen.” En de vraag is natuurlijk: ‘Fantaseer jij enkel en alleen over jouw partner?’

4. Oordelen over wat opwindt

Rashid vindt dat je geen onbeschofte of ongevoelige opmerkingen hoeft te maken over de seksuele interesses van een partner.

Volgens haar moet je niet afkeuren of walgen van wat een ander lekker of prettig vindt. Iemand beschamen doet namelijk niet ten goede aan jullie seksuele ervaring. Maar de sekstherapeut legt uit dat we dit nog al te vaak bij elkaar doen. Soms gaat het slechts over simpele dingen, zoals welk ondergoed je draagt, wat voor geluiden je maakt, hoe je ruikt of hoe je je schaamhaar laat staan, aldus Rashid. „Je kunt geen ultieme seksuele vrijheid ervaren als je beschaamd wordt.”

5. Twijfelen aan jezelf als je gedachten afdwalen

Hellstrom legt uit dat je soms helemaal op kunt gaan in een vrijpartij. Maar je gedachten kunnen ook ineens afdwalen naar iets heel anders. Volkomen normaal, volgens de sekstherapeut. Tijdens seks begeven we ons namelijk in een interessante mentale en fysieke staat. „Dan kan het zijn dat je momenten uit het verleden herinnert of fantaseert over nieuwe scenario’s tijdens seks.” Dat mag volgens Hellstrom gewoon gebeuren, om vervolgens je aandacht weer terug te brengen naar het moment waar je daadwerkelijk in zit.

6. Aan jezelf twijfelen door erectieproblemen partner

Moali betrekt eventuele erectieproblemen niet op zichzelf, tenzij dat duidelijk gecommuniceerd wordt. Soms zijn we nog geneigd om bij een afzakkende erectie van de partner te denken dat dat iets met onszelf te maken heeft. Maar volgens Moali maakt dat de situatie alleen maar slechter.

Er kunnen allerlei factoren een rol spelen bij erectieproblemen. Maar Moali legt uit dat het niet iemands aantrekkelijkheid of chemie weerspiegelt. Soms kan simpelweg vermoeidheid een reden zijn. In plaats van het probleem weg te wuiven, gepikeerd te reageren of dit alles te negeren, kun je volgens Moali beter communiceren. Vraag aan hem: ‘Wat kan ik nu voor je doen in deze situatie?’

7. Ongemakkelijke seksgesprekken vermijden

Sommige sekspraat over grenzen, verlangens of behoeften zijn niet altijd even gemakkelijk. Maar Brito legt uit dat dit soort gesprekken bijdragen aan een bevredigend seksleven. „Bespreek wat je fijn vindt, maar ook welke obstakels je ervaart. Vermijd daarin kritiek op elkaar en vergroot op een intieme, vriendelijke en bevestigende manier de seksuele verbinding met elkaar.”

