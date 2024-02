Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat kun je wel (en beter niet) eten bij buikgriep?

Als je buikgriep hebt, voelt het soms alsof je he-le-maal niks kunt binnenhouden. Boven en onder niet, zogezegd. Maar het ‘moet’ wel, wil je je iets beter voelen. Daarom: wat kun je eten bij buikgriep?

Symptomen buikgriep

Op Thuisarts lezen we dat buikgriep bestaat uit diarree en overgeven, en meestal door een virus komt. Misschien heb je ‘t thuis weleens meegemaakt: als de één buikgriep heeft, volgen de anderen daarna. Het is belangrijk om je handen na wc-bezoek goed te wassen, omdat je anders andere mensen besmet. Dat kan echter ook al gebeuren door middel van speeksel of niezen.

Deze symptomen horen bij buikgriep:

Diarree

Overgeven

Je bent misselijk

Buikpijn

Hoofdpijn

Ook kun je koorts hebben, maar dat is niet altijd het voel. En slecht nieuws: er is geen pil die je zomaar kunt slikken om buikgriep te verhelpen. Meestal gaan de klachten na een week voorbij. In sommige situaties kan een arts echter wel medicijnen voorschrijven, maar daarvoor moet je dus langs.

Wat kun je eten bij buikgriep?

Zoals gezegd: overgeven en diarree vormen samen buikgriep, wat een recept voor uitdroging is. Je verliest veel vocht, dus het is extra belangrijk om wel water te blijven drinken. Doe dit met kleine slokjes, een hele plens water kan slecht vallen. Thee en bouillon kunnen ook helpen, bouillon omdat het helpt bij het aanvullen van het zoutgehalte in je lichaam.

Het is overigens geen ramp als je even wat minder eet, je hoeft jezelf ook niet te dwingen om te eten. Volgens het Voedingscentrum is het belangrijk dat wat je eet, wel gezond is. En dat het vezels bevat. In een eerder artikel vertelde Metro je al dat vezels je ontlasting zowel wat steviger als wat zachter kan maken.

En denk je dat witbrood of beschuit die diarree zal stoppen? Dat is een fabeltje. Wel kun je een zakje ORS-poeder aan een glas water toevoegen, dat zorgt ervoor dat je weer wat zout en suiker binnenkrijgt.

Vermijd dit bij diarree en overgeven

Er zijn ook dingen die je bij buikgriep beter even uit de weg kunt gaan. Zo adviseert Thuisarts om geen zoete dranken te drinken als de diarree langer dan een week duurt of steeds terugkomt. Denk aan melk, cola-light of vruchtensappen, bijvoorbeeld appel- of druivensap. Dat is niet fijn voor je darmen.

Vezels zijn dus goed om te eten, maar eet er niet té veel van, dat kan je maag weer prikkelen. Een pittige maaltijd sla je ook beter even over. En een diarreeremmer gebruiken is ook geen goed idee bij buikgriep. Het virus dat de diarree veroorzaakt moet er namelijk uit, en met een diarreeremmer is dat moeilijker.

Let op: dit is geen medisch advies. Heb je buikgriep en houdt het lang aan of maak je je zorgen, ga dan naar een arts.

