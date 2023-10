Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een betere relatie in 7 dagen? Volgens deze psychologen kan het

Een betere relatie in zeven dagen, kan dat? Als het aan de Amerikaanse psychologen en koppel John en Julie Gottman ligt wel. Volgens hen zit de verandering hem in kleine dingen en is het nooit te laat om hieraan te beginnen.

De twee psychologen zijn inmiddels 35 jaar getrouwd en onderzoeken al vijftig jaar relaties. Ze schreven hun bevindingen op in het boek Liefde, waar ook het Belgische De Morgen over schrijft.

Stellen die bij elkaar blijven

Het echtpaar is ervan overtuigd dat je een liefdesrelatie kunt verbeteren in zeven dagen. Ze onderzochten meer dan 3000 koppels. En volgens de psychologen zijn er een aantal factoren die voorspellen of stellen bij elkaar blijven of niet.

Welke factoren dat zijn? Volgens de Gottmans tonen succesvolle stellen interesse in elkaars innerlijke wereld, voelen ze genegenheid en bewondering voor elkaar, doen ze dingen voor elkaar en vertellen ze elkaar vaak wat er goed en leuk is aan de ander.

Koppels die uit elkaar gaan

Bij koppels waarvan hun relatie op stranden staat, zie je het tegenovergestelde. Ze tonen geen interesse, geven de ander geen complimentjes, hebben vooral kritiek en kijken op de ander neer, ze maken geen oogcontact en raken elkaar niet liefdevol aan. Eerder vertelden ook deze relatietherapeuten over de meest voorkomende problemen in een lange relatie.

Tijdens de zevendaagse relatiesnelcursus worden ongezonde patronen vervangen door nieuwe en gezonde gewoonten. „Hoe eerder in de relatie je ermee start, hoe beter. Voor veel stellen geldt dat het nooit te laat is om de relatie te verbeteren”, aldus Julie.

Psychologen over belang van kleine dingen in een relatie

De psychologen benadrukken het belang van de vijf-op-een-regel. Wat betekent dat voor iedere negatieve interactie, je vijf positieve interacties nodig hebt om het goed te maken. „Hoe vriendelijker stellen tegen elkaar zijn, hoe gelukkiger.”

John benadrukt dat zoiets als de ‘ware’ of het ‘perfecte koppel’ niet bestaat. Volgens zijn partner is liefde iets dat je iedere dag moet oefenen. „Dat doe je niet met grootse gebaren, maar juist door kleine dingen, zoals complimenten geven, op date gaan, elkaar aanraken en interesse tonen. Ook als het vuurtje gedoofd is, kun je het toch weer aanwakkeren.”

Hoe verbeter je je relatie in één week?

Stap 1: maak contact

Oogcontact, een glimlach, een zucht, een vraag, naar iets wijzen of verdrietig kijken. Het kunnen allemaal signalen zijn dat je partner om aandacht vraagt. Iedere keer als je daar positief op reageert, investeer je in de emotionele band.

Stap 2: stel een belangrijke vraag

Stel elkaar vandaag een belangrijke open vraag. „Wat wil je dat onze kinderen van ons leren?”, „hoe ben je het afgelopen jaar veranderd?” Of kies voor een speelse vraag. „Als je voor een dag een dier zou kunnen zijn, welke zou je kiezen en waarom?” of „welke vijf films hebben je leven veranderd?”

Stap 3: zie je partner

We willen allemaal gezien worden. Observeer vandaag de positieve dingen die je partner doet. Juist ook de kleinste dingen. Benoem deze dingen en bedank je partner daarvoor.

Stap 4: signaleer goede eigenschappen

Hoe omschrijf jij jouw partner? Lief, gul, kalm, spontaan, levenslustig, of wat dan ook. Signaleer je deze eigenschappen van hem of haar? Noem ze dan op en spreek uit dat je ze waardeert. Doe dit vaker.

Stap 5: vraag om wat je nodig hebt

We worden regelmatig boos om wat we niet krijgen, maar volgens de Gottmans moet je gewoon om die dingen vragen. Vraag iets vanuit je gevoel en wat je nodig hebt. Als in: „Ik mis je, zullen we vanavond samen zijn zonder smartphones of televisie?”

Stap 6: lichamelijke aanraking

Zorg vandaag voor zoveel mogelijk lichamelijke aanrakingen. Dat hoeft niet om seks te gaan. Ook elkaars hand vasthouden, een knuffel of kus geven is goed voor het opbouwen van lichamelijke connectie en emotionele nabijheid. Wil de ander niet graag of anders aangeraakt worden? Ervaar dat dan niet als een afwijzing. Luister naar die behoeften en bespreek wat wel kan.

Stap 7: spontane date

Vraag je partner vandaag spontaan mee uit op een date. Dit hoeft niet per se buiten de deur te zijn, maar er zijn wel een aantal spelregels. Geen telefoons, geen Netflix, niet te veel alcohol en geen druk (op seks bijvoorbeeld of dat de date perfect moet zijn).

Reacties