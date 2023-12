Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is geheim van een goede relatie, volgens een psycholoog

Langdurig gelukkige relaties lijken nog maar voor weinig mensen weggelegd. Relaties sneuvelen aan de lopende band, om nog maar te zwijgen over mensen die jarenlang doodongelukkig bij elkaar blijven. Dat houdt natuurlijk niet in dat gelukkige relaties helemaal niet meer bestaan. Maar hoe doen die mensen dat dan? Is er een geheim voor een goede relatie?

Volgens de Belgische Elle wel.

Driehoekstheorie is geheim van een gelukkige relatie volgens een psycholoog

Het blad schrijft dat er een toverformule is: de driehoekstheorie van de liefde. Dit model ontsproot in de jaren tachtig aan het brein van Amerikaanse psycholoog Robert Sternberg.

Het model bestaat uit drie pijlers die volgens hem essentieel zijn voor een relatie. De eerste is passie, oftewel: het seksuele of romantische verlangen naar elkaar. Dit zou de romantiek, aantrekkingskracht en connectie voeden. Een andere pijler is intimiteit. Dit definieert Sternberg als verbinding, verbondenheid en nabijheid. Je stelt je kwetsbaar op en vertrouwt elkaar. Tot slot is toewijding: het verlangen om de liefde te behouden.

Relatie niet in balans als een van de criteria ontbreekt

Volgens Sternberg moeten relaties aan alle drie de criteria voldoen. Als er eentje ontbreekt, is de relatie volgens de psycholoog niet langer in balans en is het einde in zicht.

Stel dat er bijvoorbeeld wel intimiteit is, maar geen passie. Dan heeft volgens hem meer weg van vriendschap. Kortstondige romances hebben vaak wel passie, maar geen intimiteit of toewijding. Bij mensen die lang samen zijn zie je vaak de zogenaamde lege liefde: er is wel toewijding, maar geen passie of intimiteit meer. Sternberg bestempelt het tot romantische liefde als er wel intimiteit en passie is, maar geen toewijding. Dwaze liefde is als er passie en toewijding is, maar geen intimiteit. Dit zie je vaak bij stormachtige relaties. Als alle drie de componenten aanwezig zijn, noemt hij dat een complete liefde. En die is uiteraard niet makkelijk te bereiken, maar het kán volgens hem wel.

