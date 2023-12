Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bekend met de seksterm ‘shallowing’? ‘Vergroot seksueel genot van de vrouw’

Al gehoord van de seksterm ‘shallowing‘? Deze seksuele handeling zou het genot van de vrouwen vergroten. En wellicht dat de vrouwen onder ons deze methode al kennen.

Smaken verschillen, ook als het op seksuele activiteiten aankomt. Al associeren we deze drie ‘ingrediënten’ met een goede vrijpartij. Of je nu wel of niet blij wordt van shallowing verschilt nog steeds per persoon. Maar toch zweren veel vrouwen bij deze methode. Het woord shallowing betekent eigenlijk ondiep, oftewel ‘niet diep’ en werd twee jaar geleden voor het eerst in seksuologische literatuur genoemd, schrijft IFL Science.

Sekstrend shallowing

Shallowing is geen innovatieve, futuristische seksmanouvre. Wellicht dat jij er in de slaapkamer al goed bekend mee bent. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zes op de zeven vrouwen deze techniek gebruiken om seks of masturbatie leuker te maken.

Zoals de naam al verraadt, gaat het bij shallowing over vooral niet te diep gaan. Bij penetratie, masturbatie of orale bevrediging is het namelijk de truc om het tot aan de ingang of net binnen de vagina te houden. Het gaat dus om slechts een paar centimeter en in dit geval is less dus more.

Seksueel genot vrouw

Veel mannen en vrouwen weten dat de clitoris een gevoelige plek is voor de vrouwen. Maar het is niet alleen deze specifieke ‘genotsknobbel’ die voor seksueel plezier zorgt. De clitoris reikt verder dan dat. Het is een heel orgaan. Een systeem dat opzwelt bij opwinding en stimulatie en een genotsgevoel geeft in de gehele vagina. De gehele vulva (de buitenkant van het vrouwelijk geslachtsdeel) zit boordevol zenuwuiteinden. Al die zenuwuiteinden stimuleer je dus het best door niet te diep te gaan en langzaam te handelen.

Nog wat sekstermen om mee te nemen

Nu we het toch over sekstermen hebben. Wist je dat de ‘pretzel’ het meest opgezochte standje is? En eerder schreef Metro ook over de zogenoemde ‘Kivin-methode’ bij orale seks. Ook daarvan beweren sommigen dat het tot een sneller orgasme leidt bij de vrouw. Wellicht het proberen waard? Nieuwe dingen proberen in de slaapkamer blijkt namelijk van belang om de sekssleur in de slaapkamer te doorbreken.

Vorige Volgende

Reacties