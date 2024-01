Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tickets voor Jesus Christ Superstar vliegen weg en dat is terecht ook: wow

Wow. Dat is het woord dat past bij de nieuwste versie van Jesus Christ Superstar. Het zal gisteren tijdens de première bij velen over de lippen zal zijn gegaan. Jesus Christ Superstar is in alles geslaagd en petje af voor ‘Jezus’ Jeangu Macrooy.

Waarschijnlijk waren de verwachtingen bij heel wat mensen hooggespannen (de poster beloofde al veel), want we hebben zelden zo’n lange BN’er-lijst gezien als die van zondag tijdens de première in het DeLaMar Theater in Amsterdam. En dat terwijl het toch niet zo is dat die beroemde titel Jesus Christ Superstar in Nederland nooit te zien is.

Ivo van Hove pakte Jesus Christ Superstar aan

‘Mister Jesus Christ Superstar‘ Ted Neeley kwam in 2015 en 2017 speciaal naar ons land over om Jezus weer eens te vertolken. Freek Bartels en René van Kooten waren hem ook. De hooggespannen verwachtingen waren echter voor editie 2024 wel op z’n plaats.

Niemand minder dan Ivo van Hove waagde zich als regisseur namelijk aan deze rockmusical of rockopera, hoe je het ook wilt noemen. Deze ‘buurman van DeLaMar’ was jarenlang de grote meneer van Toneelgroep Amsterdam. Maar hij maakte samen met David Bowie ook Lazarus, die Van Hove met Albert Verlinde eveneens in DeLaMar bracht. Het leverde heel wat prijzen op. Verlinde en Van Hove vormen voor Jesus Christ Superstar opnieuw een duo. De regisseur gaf op een persdag onlangs toe: „Ik kende Albert eerst alleen van RTL Boulevard.”

Alleen zang in Jesus Christ Superstar

Het kan verkeren… en dat doet het. Trek je bij het woord musical standaard een vies gezicht? Doe maar niet als het om Jesus Christ Superstar gaat. Je krijgt namelijk een rockconcert voor de kiezen, zonder gesproken woord. Je krijgt alleen (loepzuivere) zang en gierende gitaren en knallende drums, zoals op het album Andrew Lloyd Webber en Tim Rice uit 1970. En zoals de bejubelde film en ook de musicals/rockopera’s die volgden.

Wat er dan zo goed is aan deze versie? Alles. De cast gaat helemaal los, met een speciale vermelding voor de groep jonge honden die de apostelen in het levensverhaal van Jezus zijn (het einde ken je vast). Die gasten hebben een zware tournee tot en met 15 september voor de boeg, maar gaan continu los. Jeangu Macrooy krijgt na zijn mindere Songfestival-avontuur als hoofdrolspeler nu wel twelve points op het scorebord. En Magtel de Laat – Metro sprak haar in aanloop naar deze Jesus Christ Superstar – laat zien en vooral horen dat ze niet voor niets tweede werd in de tv-wedstrijd Op Zoek Naar Danny en Sandy.

Alex Klaasen en Lucas Hamming

Laten we ook Alex Klaasen als koning Herodes niet vergeten. Hij heeft maar één nummer, maar trekt daarin meteen ook alles uit de kast. Benieuwd wat Paul de Leeuw en Paul Groot, die de rol regelmatig zullen overnemen, daarvan maken. Lucas Hamming verdient een vermelding omdat hij pas laat Freek Bartels (burn-out) als Judas verving. Hij opent de show ook nog eens, met het lastige Heaven on their Minds.

Publiek op de bühne

Het meest opvallende is echter de setting waarvoor in deze Jesus Christ Superstar is gekozen. Op het podium zitten namelijk zo’n 150 toeschouwers, een bijzondere aanblik. Je kunt tickets onder de naam super seats boeken en dan heb je je plek rondom de cast te pakken. Waarschijnlijk zie je de ruggen van de artiesten wat vaker dan het publiek op de reguliere stoelen, maar je zit er met je neus bovenop. Bovendien speel je nog een bescheiden rol tijdens het laatste avondmaal.

Verder? Geen decor. Je ziet ook kleding van nu, zoals Maria Magdalena (Magtel de Laat) in een spijkerjackie en een leren broek. Verder: een rookblazer, donder en bliksem, dwarrelend geld en bloed, heel veel bloed. Maar dat is het dan ook wel. Het versterkt alleen maar het kijken en luisteren naar deze cast en de wervelwind van 1 uur en 40 minuten (zonder pauze) die over je heen vliegt.

Verhaal moeiteloos naar 2024 te trekken

Ivo van Hove heeft in deze decorloze setting duidelijk het uiterste van zijn pupillen gevraagd (met decor ongetwijfeld ook, zo is hij). Maar het werkt. Als publiek kun je dit 2000 jaar oude verhaal nog eens moeiteloos naar 2024 trekken ook. Denk alleen maar aan het woordje cancelcultuur als je gaat kijken. En types die opkomen, snel populair zijn en vervolgens keihard worden neergesabeld.

Nee, het is niet gek dat voor Jesus Christ Superstar al tienduizenden kaarten zijn verkocht. Begin december waren het er al 50.000. En sinds de mond tot mond-reclame vanaf de eerste try-outs op gang is gekomen, wordt het bij de kassa’s alleen maar drukker. Dat verdient deze Jesus Christ Superstar dubbel en dwars. Het premièrepubliek liet het spreekwoordelijke dak er in ieder geval alvast af gaan.

Beoordeling uit 5: 5

Noot: 5 houden we het liefst achter de hand voor compleet nieuwe stukken, maar nu kan Metro er niet omheen.

Na vijf weken DeLaMar komt Jesus Christ Superstar naar Emmen, Tiel, Maastricht, Apeldoorn, Alkmaar, Rotterdam, Breda, Nijmegen, Leeuwarden, Enschede, Heerlen, Tilburg, Zwolle, Groningen, Doetinchem, Den Bosch, Utrecht, Venlo, Den Haag, Eindhoven en Hoorn. Meer (ticket)info vind je op de website.

