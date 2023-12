Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wetenschappers delen hun visie: zijn we straks allemaal polyamoreus?

De afgelopen jaren is de interesse in andere relatievormen dan monogamie gegroeid. Mensen willen alles weten over polyamoreus zijn als het om liefde draait, maar toch is er een groot verschil met het echt doen. Wetenschappers delen hun visie over de toekomst: is polyamoreus zijn straks de norm?

De interesse in bijvoorbeeld genderfluïde zijn of jezelf willen identificeren als bi+ neemt ook toe. Er zijn veel opties en mensen hebben meer vrijheid om te ontdekken wat bij hen past.

Monogaam nu de norm: dit zeggen wetenschappers over de toekomst

In de serie ‘Moderne liefde‘ van de Universiteit Utrecht gaan wetenschappers in gesprek met elkaar over de moderne liefde. We delen de kijk van drie wetenschappers op liefde in de toekomst.

Het standpunt van een sociaal-wetenschapper

Linda Duits, sociaal-wetenschapper aan de Universiteit Utrecht, ziet de norm van monogamie liever sneller gaan dan blijven. Toch denkt ze dat we er nog heel lang aan vastzitten. „Ik denk dat we nu in een golf van interesse zitten die ook wel weer afneemt. Dan is het de vraag wat daar van beklijft”, zegt ze. „De norm roert zich.”

Volgens haar moeten we namelijk ook niet vergeten dat er nog veel negativiteit omheen zit. Zo werd er geprotesteerd tegen dragqueens die kinderen voorlezen en blijven er ook mensen hun negatieve oordeel uitspreken tegenover LHBTI’ers.

Het standpunt van een bioloog

Thom Roth, bioloog aan de Universiteit van Utrecht, denkt ook dat monogamie de norm blijft. In veel maatschappijen is dat namelijk de norm en dat speelt mee volgens hem.

Evolutionair gezien neigen mensen ook meer naar monogamie. De mens heeft namelijk veel fysieke eigenschappen die monogame diersoorten ook hebben.

Denk bijvoorbeeld aan de grootte van de teelballen. Die van een mens zijn relatief klein, omdat ze niet mee hoeven te doen aan de spermacompetitie.

Volgens hem betekent dat niet dat monogaam zijn automatisch de beste keus voor ons is. „Wat evolutionair onze neiging is of waar onze samenleving op is aangepast, is niet per se wat ons het gelukkigst maakt.” Volgens hem is monogaam zijn niet voor iedereen de beste keus voor geluk.

Het standpunt van een psycholoog

Tila Pronk, psycholoog en werkzaam bij de Universiteit Tilburg, geeft aan dat er een enorme vrijheid hoort bij het kiezen voor polyamorie.

Ze denkt dat de meerderheid blijft kiezen voor een monogame relatie, maar graag een nieuwe norm wil omarmen.

Ik hoop dat de zoektocht naar vrijheid om te zijn wie je wil zijn, we kunnen omarmen als de nieuwe norm.

„Er is nu ook een enorme tendens dat we zoeken naar een vrijheid om te kiezen wie we willen zijn en hoe we lief willen hebben. Dus wie wil ik zijn, hoe wil ik mij identificeren, wie wil ik liefhebben. Ik hoop dat we die zoektocht naar vrijheid om te zijn wie je wil zijn, kunnen omarmen als de nieuwe norm”, zegt Pronk.

De wetenschappers hebben dus wel een open blik over polyamoreus zijn in de toekomst. Toch kan het volgens hen nog wel even duren voordat er echt iets verandert.

Toch nemen we niet snel de stap naar polyamoreus zijn

Er wordt veel over gesproken, maar eigenlijk niet gelijk iets mee gedaan. Ondanks de vrijheid die er nu is, worden we ook nog geremd.

Volgens Duits heeft dat te maken met de mening van anderen in onze samenleving waarin monogamie nog de norm is.

Als je aan andere mensen wil vertellen dat je in een polyamoreuze- of open relatie zit, kan dat lastig zijn. Het is niet fijn om het gevoel te hebben dat je je relatievorm moet verdedigen. Ook vergt volgens Duits een andere relatievorm meer tijd en energie.

Dat betekent echter niet dat een monogame relatie makkelijker is. EenVandaag deed onder 2500 jongeren tussen de 16 en 34 jaar onderzoek naar monogamie. 85 procent van de deelnemers die in een polyamoreuze relatie zitten, gaven aan hun relatie niet tot nauwelijks ingewikkeld te vinden.

Het gesprek aangaan over polyamoreus zijn

Samen met je partner het gesprek hierover aangaan, kan lonen. Je komt zo beter elkaars behoeften te weten en deze gesprekken kunnen ook bijdragen aan de intimiteit tussen jullie. Toch kan het aangaan van zo een gesprek, moeilijk zijn.

„Het vereist toch een bepaalde mate van lef om met een nieuwe partner het gesprek over monogamie aan te gaan”, zegt Pronk. „In zekere zin kan het heel veel opleveren, maar op korte termijn kan het een spannend, en soms zelfs een gevaarlijk gesprek zijn, waardoor ze eigenlijk automatisch in een monogame relatie belanden.”

Uiteindelijk draait het om het respect dat jullie voor elkaar hebben en voor de regels die jullie hebben opgesteld.

De nieuwsgierigheid en mogelijkheden naar andere relatievormen, gooien het roer om. Volgens de wetenschappers worden we niet allemaal snel polyamoreus, maar in de toekomst kan dat nog wel veranderen.

