Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

No Way Back-kijkers verbaasd over houding grofgebekte Nawwal: ‘Grote bek van iedereen’

Kandidaten worden in het SBS6-programma No Way Back tot het uiterste gepusht. En hoewel de 18-jarige Gea hoge ogen gooide bij kijkers met haar doorzettingsvermogen, stuitte het gedrag van kandidaat Nawwal bij het kijkerspubliek tegen de borst.

In No Way Back trekt een groep fanatiekelingen met oud-commando Ray Klaassens (die je ook van Kamp van Koningsbrugge kunt herkennen) de Noorse wildernis in. De deelnemers moeten een zware outdoor-tocht zien vol te houden. Als ze de eindstreep halen wacht daar 50.000 euro op hen. Wordt het te veel? Dan kunnen ze ervoor kiezen om voor een lager bedrag te bivakkeren in een kamp en daar rest van de dagen uit te zitten. Of… ze gaan naar huis als dat hen allemaal te veel wordt.

No Way Back-kandidate Nawwal is nogal karakter

Kandidate Nawwal springt er nogal uit. Ze vindt de tocht tot nu toe loodzwaar en was steeds, tot irritatie van de groep, de laatste bij alle beproevingen. Maar toch weigerde ze te stoppen bij een van de kampen.

Hoewel de tocht voor Nawwal fysiek haast niet bij te benen is, moet en zal ze de eindstreep halen. En ze is nogal ongecensureerd in haar uitspraken. Ze is bijvoorbeeld ongesteld en als een medekandidaat opnoemt dat ze zichzelf niet zielig moet vinden, roept ze: „Alsof er bloed uit je l*l komt. Ben benieuwd hoe je je dan voelt.” En later volgen er meer ietwat grove uitspraken.

Ray Klaassens spreekt Nawwal toe

Klaassens spreekt haar uiteindelijk aan. „Ik wil dat je die praatjes omzet in kracht in je spieren.” Maar daar lijkt Nawwal niet van gediend. „Praatjes? Daar ben ik het echt niet mee eens, man”, waarna ze boos wegloopt. „Grote bek van iedereen.”

Later spreekt ook kandidaat Angelo haar aan, als Nawwal wederom achteraan staat te hijgen en te puffen. Hij vindt het namelijk onverstandig dat zij per se door wil gaan. Maar ook dat pikt ze niet. „Ik ga echt niet naar huis voor mensen die ik net een paar dagen ken, dat snap je toch wel?” Angelo moet wat haar betreft doorlopen. „Je zit mijn energie te verspillen.”

Kijkers loven Gea

De deelneemster wil kennelijk de tocht afmaken voor haar moeder en het geldbedrag aan haar geven. Uiteindelijk is het oud-commando Klaassens die Nawwal terugfluit. Ze is fysiek op, heeft blauwe lippen en haar temperatuur is zorgelijk. Daarom moet zij van hem stoppen. En als het vanwege gezondheidsredenen is, is Nawwal bereid om te gaan.

Wie wel hoge ogen gooide, is deelneemster Gea. Zij is de jongste van de groep met haar 18 jaar. En ondanks dat zij een verzwikte enkel heeft en her en der een traan moet laten, blijft ze doorgaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nawwal is geen teamspeler, en toont nul respect voor haar medekandidaten. Bloedirritant. #nowayback — Lydia Los (@lydialos) January 21, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Respect voor Ray. Hij ontploft niet, ik doe het hem niet na. #nowayback — Faith in the Future with Louis (@Nikton1) January 21, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Klein contrast tussen Gea en Nawwal. Wat een verschil in volwassenheid en houding. #nowayback — René (@ReneOnX) January 21, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een topper, die Gea! Zo jong en zo'n spirit! Kan iedereen (NAWWAL!!!!!!!) een voorbeeld aan nemen. #NoWayBack — Pieluun_ (@pielaun) January 21, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gea, de jongste van de groep. Zere

enkel en gewoon doorbijten. Wat een bikkel! #nowayback pic.twitter.com/78qP8spsXd — Saskia 🌻♡ (@sengeltje) January 21, 2024

Je kijkt No Way Back terug via KIJK.

Reacties