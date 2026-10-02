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Onderzoek onder 14.744 reizigers onthult reistrends voor 2027: de perfecte vakantie verdwijnt

Korter op vakantie, vaker de natuur in en vooral niet alles vooraf vastleggen. Dat zijn enkele reistrends voor 2027 uit nieuw onderzoek van Hilton onder 14.744 reizigers wereldwijd. Zelfs de perfecte vakantie lijkt daarbij terrein te verliezen.

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Dat blijkt uit het nieuwe trendrapport van hotelketen Hilton, waarvoor bijna 15.000 reizigers uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Turkije, de Verenigde Staten en Australië werden ondervraagd. De onderzoekers zien vijf grote reistrends voor 2027.

Korte vakanties worden reistrend in 2027: 21 procent wil vaker kort weg

Een belangrijke ontwikkeling is wat Hilton in het Engels ‘micro-travel’ noemt: meerdere korte vakanties in plaats van één of twee lange reizen per jaar. Dat heeft vooral een praktische reden. Een kwart van de ondervraagden kiest voor korte reizen, omdat die makkelijker rond het werk zijn te plannen. Nog eens 29 procent doet het, omdat zo’n trip meer ruimte laat voor spontaniteit.

Binnen die groep bestaan volgens het onderzoek twee soorten reizigers. De eerste plant een korte vakantie rond één specifiek doel, zoals een concert, voetbalwedstrijd of bezoek aan een bijzonder restaurant. De tweede probeert juist zoveel mogelijk in een paar dagen te proppen. Zo zegt 57 procent van de ondervraagde reizigers het leuk te vinden om tijdens één reis meerdere steden te bezoeken.

54 procent voelt druk om de perfecte vakantie te hebben

Opvallend is ook dat vakantiegangers minder behoefte lijken te hebben aan een volledig uitgestippelde reis. Hilton noemt dat de opkomst van ‘ish’: het hoeft allemaal niet zo strikt. Gezond eten? Graag, maar een cocktail of uitgebreid diner mag ook. Een avontuurlijke vakantie? Prima, zonder dat iedere activiteit maanden van tevoren is geboekt. Zo zegt 28 procent van de reizigers tijdens een vakantie ter plekke te bekijken wat ze gaan doen. Slechts 18 procent geeft de voorkeur aan een vooraf vastgelegd reisschema.

Ook soloreizen krijgen een lossere betekenis. Drie op de tien ondervraagden reizen bijvoorbeeld alleen naar hun bestemming, maar spreken daar vervolgens af met bekenden. Een vijfde sluit tijdens een vakantie aan bij een groepsactiviteit of dagtrip met onbekenden.

‘Skillcation’ in opkomst: 34 procent wil anders thuiskomen van vakantie

Een andere trend is de ‘growth getaway’: een vakantie waardoor je niet alleen met souvenirs, maar ook met nieuwe kennis thuiskomt. Denk aan een taalcursus in het buitenland, leren koken met lokale ingrediënten of tijdens je reis schilder- of andere creatieve lessen volgen. Zulke vakanties worden ook wel ‘skillcations’ genoemd.

Voor een deel van de vakantiegangers gaat het niet alleen om concrete vaardigheden. Zo zegt 34 procent dat reizen hen een nieuwe kijk op het leven moet geven.

79 procent van reizigers zoekt op vakantie rust in de buitenlucht

Wellnessreizen zijn al langer populair, maar daarbij lijkt de nadruk steeds meer op de natuur te liggen. Geen wellnesscentrum vol behandelingen dus, maar simpelweg naar buiten gaan.

Van de ondervraagde reizigers zegt 79 procent dat frisse lucht en buiten zijn belangrijk zijn om tijdens een vakantie tot rust te komen. Meer dan de helft brengt op reis bovendien meer tijd in de natuur door dan thuis. Dat kan betekenen dat bestemmingen met bossen, bergen, stranden en andere natuurgebieden in 2027 nog nadrukkelijker in beeld komen bij vakantiegangers die vooral willen ontsnappen aan de dagelijkse drukte.

AI helpt met vakantieplannen, maar 87 procent vraagt familie om advies

En dan is er kunstmatige intelligentie. AI wordt steeds vaker gebruikt om reizen te plannen en bestemmingen of activiteiten te vinden, maar als het op vertrouwen aankomt, winnen mensen het voorlopig nog van de computer. Maar liefst 87 procent van de ondervraagden heeft familieleden om reisadvies gevraagd. Ook medewerkers van hotels blijken invloedrijk: 70 procent zegt hun aanbevelingen te vertrouwen.

Opvallend genoeg speelt zelfs de reiservaring van degene die een tip geeft een rol. De helft van de ondervraagden zegt eerder een aanbeveling aan te nemen van iemand die een hoge status heeft binnen een loyaliteitsprogramma.

Kortom: de vakantie van 2027 lijkt vooral minder strak gepland te worden. Korter en vaker weg, onderweg bekijken wat er gebeurt en vooral voldoende tijd maken om buiten te zijn.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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