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Privédetective onthult: deze telefoons zijn makkelijker om te hacken

Niemand wil dat zijn of haar telefoon gehackt wordt. Toch zijn er een aantal modellen waarbij dat sneller gebeurt. Privédetective Nico van den Dries vertelt in een uitzending van Nieuws van de Dag om welke modellen het gaat.

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Aanleiding is een mogelijk verbod op ‘stalkersoftware’; daarmee kan je partner (of wie dan ook) precies volgen waar je bent, wat je op je telefoon doet en met wie je contact hebt. Minister David van Weel van Justitie (VVD) onderzoekt daarom een verbod op zulke software, maar de vraag is maar net hoeveel dat zal helpen.

Privédetective: ‘Androids zijn makkelijker te hacken’

Privédetective Van den Dries heeft klanten weleens geadviseerd om de spyware-app mSpy te gebruiken „als ze iets willen weten van een ander”. „Sommige klanten willen hun partner kunnen volgen en zij vragen ons dan om de telefoon te hacken, zodat de locatie gedeeld wordt. Dat gaan wij niet doen en daar is ook geen gerechtvaardigd belang voor”, vertelt hij. Maar je hebt niet altijd iemand anders nodig om een telefoon te hacken: op internet zijn er allerlei pakketten om dat mee te doen en mSpy is al sinds 2010 een van de populairste middelen daarvoor.

Er zit wel verschil in het type telefoon. Van den Dries: „Een iPhone hacken is lastig. Je moet zo’n pakket installeren en dat kan ook op afstand, als het bijvoorbeeld om een Android gaat. Androids zijn wat dat aangaat gewoon wat makkelijker te hacken. Je hebt zo’n vijf tot 10 minuten nodig om dat pakket zelf te installeren.” Het enge aan zo’n app is dat iemand toegang heeft tot alles, inclusief je camera, zonder dat je je telefoon überhaupt hoeft te ontgrendelen, maar dat je niks ziet. Geen groen puntje dat aangeeft dat je camera aanstaat, geen zichtbare app en geen andere duidelijke aanwijzingen.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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