Libanese leger: Israël beschiet dorpen na staakt-het-vuren

A flag of Lebanon painted on an overhead water tank is pictured at the site of an Israeli airstrike in the southern Lebanese city of Nabatieh on March 5, 2026. Israel launched on March 5 a fresh wave of strikes on Iran, which stepped up its attacks on Gulf nations Qatar and Bahrain, as the Middle East war spread throughout the region and beyond. Mouhammad al-ZANATY / AFP
Israël heeft het staakt-het-vuren in Libanon, dat om middernacht inging, meteen geschonden, meldt het Libanese leger. Israël beschoot meerdere dorpen in het zuiden van het land. Het Libanese leger riep burgers op voorlopig niet terug te keren naar dorpen en steden in het zuiden.

Het Israëlische leger reageerde niet direct.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak donderdagavond zijn hoop uit dat Hezbollah zich „netjes en goed gedraagt” tijdens het tiendaagse staakt-het-vuren tussen de groepering en de Amerikaanse bondgenoot Israël. „Ik hoop dat Hezbollah zich netjes en goed gedraagt tijdens deze belangrijke periode”, schreef hij op Truth Social. „Het wordt een GEWELDIG moment voor hen als ze dat doen. Geen moorden meer. Er moet eindelijk VREDE komen!”

