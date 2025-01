Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Groot deel Nederlanders heeft minder geld voor vakanties, jongeren besparen liever op gezondheid dan hun reis

Ben je van plan om op vakantie te gaan dit jaar? Reken er dan maar op dat je iets meer geld moet neerleggen dan in voorgaande jaren. 30 procent van alle Nederlanders verwacht in 2025 minder geld te besteden aan vakanties, blijkt uit onderzoek van CheapTickets.nl.

Ondanks een krapper budget zijn veel mensen echter niet van plan minder vaak, ver of lang te reizen. Een kwart van de Nederlanders bespaart zelfs liever op tandarts- en/of dokterskosten dan op hun vakanties. Onder jongeren stijgt dat aantal naar een derde van de ondervraagden. Onlangs bracht Metro ook al het nieuws dat vooral generatie Z zich ‘het rambam’ vliegt, oudere generaties doen dat minder.

🌴 De gemiddelde reissom in 2025 Uit de Zoover Vakantiemonitor blijkt dat de gemiddelde som die mensen voor een vakantie (moeten) neerleggen, met 16 procent gestegen is. Nederlanders betalen honderden euro’s meer voor reizen naar Spanje, Turkije, Griekenland en Egypte. Handig om te weten: veel populaire vakantielanden hanteren dit jaar nieuwe regels.

Liever besparen op medische zaken dan op vakantie

Jonge mannen kiezen er het vaakst voor om op hun gezondheid te besparen dan jonge vrouwen. Het gaat daarbij om 42 tegenover 31 procent. „Ondanks dat het leven voor veel Nederlandse jongeren er het afgelopen jaar niet goedkoper op is geworden, laten deze resultaten zien dat zij niet bereid zijn om in te leveren op hun reislust”, zegt Mira van Houwelingen, Chief Marketing Officer bij CheapTickets.nl. „Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën, slim te boeken én op een andere manier naar je reis te kijken, kun je ook met een beperkt budget al heel ver komen.”

31 procent van de Nederlanders denkt dit jaar minder ver te reizen, 29 procent minder vaak en 28 procent minder lang. Jongeren verwachten vooral minder lang te reizen, gevolgd door minder ver en minder vaak. Ook passen mensen steeds creatievere methodes toe om toch geld uit te kunnen geven aan hun reis. Bijvoorbeeld door pakken havermout mee te nemen, om zo niet te hoeven betalen voor ontbijt. Sommige mensen kiezen bewust voor een hotel in een ‘enge buitenwijk’, omdat de tarieven daar lager zijn.

Spullen ‘meenemen’

Regelmatig nemen mensen spullen uit restaurants en hotels mee, Metro ging onlangs in op waarom we dat met z’n allen doen. Tot slot eten reizigers zoveel mogelijk van het ontbijt, zodat ze de lunch kunnen overslaan of uitsluiten en stopen sommige mensen zoveel mogelijk zware items in hun jas om niet voor extra bagage te hoeven betalen.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

