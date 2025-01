Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Europese toeristische bestemmingen hanteren nieuwe regels: handig om te weten voor je boekt

Wellicht dat je nog niet per se met vakantie bezig bent, maar er is in Europa wel het een en ander veranderd. Vooral bij populaire vakantiebestemmingen en Europese toeristische trekpleisters zijn regels ingevoerd en maatregelen genomen om het massatoerisme te temperen. En het is best handig om daarvan op de hoogte te zijn, voordat je een vakantie boekt.

Op vakantie gaan is een heerlijk gevoel. Maar tegenwoordig kan niet iedereen zich een vakantie veroorloven, omdat vakanties steeds duurder worden. En ook de prijzen voor vliegtickets stijgen.

Regels en maatregelen voor toeristen in Europese vakantiebestemmingen

Mocht je wel de financiële middelen hebben om op reis te kunnen, dan is het raadzaam om de recent ingevoerde regels in sommige Europese vakantiebestemmingen te kennen. Radar somt de maatregelen in onder meer Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Griekenland op.

1. Spanje

Gegevens

In Spanje geldt tegenwoordig een nieuwe wet. De reisbranche, zoals hotels, campings en autoverhuurders, moeten allerlei gegevens van hun klanten verzamelen. Zoals paspoort- en adresgegevens, details over betalingen en gegevens over reis en verblijf. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligd systeem, gedeeld met het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken en worden vijf jaar lang bewaard. Wil je als reiziger deze gegevens niet delen? Dan kan een hotel of autoverhuurder je weigeren.

Kledingvoorschriften

Ook gelden in verschillende Spaanse steden zoals Allicante, Barcelona, Malaga, Playa de Palma (Mallorca) en Marbella kledingvoorschriften. Je krijgt daar namelijk een boete als je je met een ontbloot bovenlijf in de openbare ruimte begeeft.

Je mag alleen een ontbloot bovenlijf hebben op het strand of bij zwembaden. Maar loop je in badkleding op straat of in de supermarkt? Dan krijg je een boete. Het bedrag voor die boete kan oplopen tot 750 euro.

2. Verenigd Koninkrijk

Vanaf 2 april 2025 heb je visum nodig voor Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Je hebt de Electronic Travel Authorisation (ETA) niet alleen nodig voor vakantie, maar ook voor een overstap op een andere vlucht. Deze kun je online aanvragen en kost 12 euro. Waarom het Verenigd Koninkrijk deze regels invoert? Het doel is om betere toezicht op het internationale reisverkeer naar het VK te krijgen.

Houd er wel rekening mee dat zo’n visum drie werkdagen kost om aan te vragen. Daarom wordt geadviseerd op de ETA ruim van tevoren te regelen. De visum is twee jaar geldig en je kunt met deze ETA in deze periode onbeperkt richting het VK reizen. Mocht je in deze periode een nieuw paspoort krijgen? Dan moet je wel een nieuwe visum aanvragen.

3. Italië

Venetië – ticket

Venetië is een échte toeristische trekpleister, maar dat liep soms wat de spuigaten uit. Daarom heeft de stad toegangsbewijzen ingevoerd om massatoerisme te temperen. Tussen half april en eind juli 2025 moet je een entreeticket kopen voor de stad. Een dagticket kost 5 euro als je je ticket op tijd aanschaft, doe je dat drie dagen, of minder, van tevoren, kost het 10 euro. Kinderen tot 14 jaar mogen gratis naar binnen. En ook als je in de stad overnacht, hoef je geen kaartje te kopen.

Sardinië en Sicilië – stranden

Populaire kustplaatsen op Sicilië en Sardinië hanteren inmiddels een bezoekerslimiet. Er zijn ook stranden waar je een ticket voor moet kopen of reservering moet doen.

Portofino – selfie maken

In het Italiaanse Portofino kun je op een boete rekenenen als je het verkeer belemmert om een selfie te maken. Veel toeristen maken daar namelijk selfies met de gekleurde huizen en het mediterrane tafereel die bekend zijn van het internet. Maar hier wordt tegenwoordig niet meer getreuzeld. Houd je het verkeer op? Dan kun je een boete van 275 euro krijgen.

Cinque Terre – slippers

Aan de Itiliaanse kust liggen de dorpjes van de Cinque Terre. De wandelpaden zijn daar niet altijd even wandelbaar en daardoor lopen toeristen verwondingen op met hun slippers. De burgemeester heeft slippers daarom verboden. Trek je toch slippers aan? Dan kun je een boete verwachten tussen de 50 en 2500 euro.

4. Griekenland

De populaire Griekse eilanden Mykonos en Santorini worden overspoeld met toeristen en dan vooral afkomstig van cruises. Daar wil de burgemeester iets aan doen door maximaal 8000 passagiers afkomstig van cruises toe te laten.

Amsterdam weert feesttoeristen

Ook ons eigenste Amsterdam probeert toeristen te weren. In 2023 en 2024 probeerde de stad met de ‘Stay Away‘-campagne feesttoeristen buiten de stad te houden. Vooral Britse mannen die via internet zochten naar ‘cheap hotel‘ en ‘pub crawl‘ in Amsterdam kregen een video te zien waarin de afschrikcampagne verscheen.

Inmiddels zijn de video’s vervangen door een website. Daarop is te zien welke regels gelden in Amsterdam.

Reacties