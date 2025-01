Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gen Z vooral de vliegers als we op vakantie gaan: ‘Nederland in top eigen behoeften bevredigen’

De wat oudere generaties zijn de mensen die op het vliegtuig stappen als zij op vakantie aan, zou je misschien denken. ‘Ze’ zijn het nu eenmaal gewend. Niets is echter minder waar. Gen Z in de leeftijd van 19 tot 30 jaar vliegt zich naar zonnige oorden juist ‘het rambam’. Journalist Anouk Kragtwijk, de lijdt aan klimaatdepressie, sprak er op de radio over.

Nieuwe cijfers zijn bekendgemaakt in het ANWB Vakantie Onderzoek 2025. Daaruit blijkt dat 19- tot 30-jarigen landen als Japan en Thailand hoog op hun vakantielijstjes hebben staan. Een ruime 60 procent van generatie Gen Z verwacht dit jaar het vliegtuig te pakken voor een reis. Bij 30-plus is dat 46 procent, dus minder dan de helft.

Vliegen op vakantie en het klimaat

Na dat werk, willen de jongeren uiteraard op vakantie. Je zou dan wellicht verwachten dat deze generatie minder wil vliegen vanwege het klimaat dat verandert. De jeugd moet op deze aarde tenslotte nog een tijdje mee. Zij stappen dus wél in een vliegtuig, maar velen zullen compensatiegedrag als geen vlees eten opvoeren om hun keuze te rechtvaardigen (als zij zich zorgen maken om het klimaat).

Eén op de acht Nederlanders denkt bij het boeken van een vakantie wel aan het klimaatverandering. We kijken dan vooral naar mogelijke extreme temperaturen, stormen en overstromingen. Vakantiegangers die zich daar zorgen om maken, kiezen voor bestemmingen met een stabieler klimaat.

‘Ik zie iedereen maar gaan en blijven vliegen’

Op Radio 1 (Dit is de Dag, EO) ging Margje Fikse met gasten op de vaak vliegende Gen Z’ers in. Eén van hen is freelance journalist Anouk Kragtwijk (geen Gen Z’er). Zij vliegt nooit en geeft toe te lijden aan een klimaatdepressie. Zij voelt zich moedeloos en machteloos over de veranderingen van het klimaat. „Ik zie iedereen maar gaan en blijven vliegen, alsof luxe een soort recht is. Ik ben het daar niet mee eens en maak me daar ongelooflijk veel zorgen over.”

„Het gaat al slecht”, zegt Kragtwijk. „Als we kijken naar LA, naar Valencia… Wij denken nog steeds ‘klimaatverandering komt eraan’, maar we zitten er middenin en er vallen al slachtoffers. Er is al leed, alle zeilen moeten bijgezet worden.”

Wereldkampioen eigen behoeften bevredigen

De journalist is niet verbaasd dat zoveel jongeren op het vliegtuig stappen als zij op vakantie gaan, hoewel zij dat zelf nooit doet. „Het is natuurlijk zo dat het gemakkelijker moet worden gemaakt om met de trein op vakantie te gaan. Maar ik denk de hele tijd: de wereld staat in de fik, het gaat zo ongelooflijk slecht, wáár is onze eigen verantwoordelijkheid? Nederland is een heel individualistisch land geworden, we staan in de wereldtop van het bevredigen van onze eigen behoeftes. Het lijkt hier alleen maar ‘nemen’ te zijn en niet meer geven. Sorry dat ik net een soort Greta Thunberg ben, maar we willen dat toch gewoon niet?”

Meer cijfers over vakantie

De ANWB onderzocht niet alleen hoeveel mensen er per vliegtuig op vakantie gaan. Zo werd ook duidelijk dat 85 procent van de Nederlanders dit jaar een reisje naar strand of camping gaat maken. Ruim een kwart van de vakantiegangers heeft op dit moment al een reis geboekt. Spanje, Thailand en Japan kunnen op heel wat Nederlanders rekenen. Als we alle vakanties bij elkaar optellen, dan gaan ‘wij’ in 2025 gemiddeld 23 dagen op reis.

🌅 Wat zijn populaire bestemmingen voor de vakantie? Top 10 populaire Europese landen van Nederlanders dit jaar: 1. Nederland 2. Spanje 3. Duitsland 4. Frankrijk 5. Italië 6. Griekenland 7. België 8. Portugal 9. Oostenrijk 10. Groot-Brittannië.

Populairst in Afrika: Zuid-Afrika en Marokko; Noord- en Midden-Amerika: Verenigde Staten en Nederlandse Antillen; Zuid-Amerika: Brazilië en Colombia; Azië: Thailand en Japan. Bron: ANWB Vakantieonderzoek 2025

Thuisblijven

De belangrijkste criteria bij het kiezen van een vakantie zijn de bestemming (76 procent), de accommodatie (57 procent), het budget (54 procent) en het weer (42 procent). Zo’n 25 procent van de Nederlanders ervaart druk om tijdig te boeken, omdat steeds meer vakantiegangers vroeg boeken. Hoewel het overgrote gedeelte van de Nederlanders vakantieplannen heeft, blijft 15 procent dit jaar thuis vanwege financiële beperkingen, een voorkeur om thuis te blijven of vanwege gezondheid.

