Veel ontslagen gebeuren buiten het UWV om: dit is het risico voor jou

Als je ontslagen wordt, is een WW-uitkering een vangnet om ervoor te zorgen dat je de huur of hypotheek en boodschappen nog wel kunt betalen. Het UWV zorgt voor die uitkering, maar veel werkgevers kiezen ervoor het ontslag niet via die instantie te laten verlopen. Dat brengt risico’s voor de werknemer met zich mee, ook met betrekking tot het recht op een WW-uitkering.

De harde cijfers: in 2023 verliepen slechts 9000 van de 106.000 ontslagen op initiatief van werkgevers via het UWV. 1000 ontslagen kwamen terecht bij de kantonrechter. Bij het merendeel van de ontslagen koos de werkgever voor een vaststellingsovereenkomst (VSO) als ontslagmethode. Dat lijkt flexibel en snel, maar arbeidsjurist Jan Pieter Smit van MijnOntslagjurist ziet dat er regelmatig fouten worden gemaakt, die voor werknemers nadelig zijn.

💶 Wanneer heb je recht op een WW-uitkering? Je hebt recht op een WW-uitkering als je aan deze voorwaarden voldoet: Je bent verzekerd voor werkloosheid. Als je werknemer bent en onder de AOW-leeftijd, is dat meestal automatisch zo.

Je bent niet werkloos door je eigen schuld, bijvoorbeeld omdat je zelf ontslag hebt genomen.

Je verliest 5 of meer arbeidsuren per week en krijgt daar geen loon voor.

Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Je hebt minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken voordat je werkloos werd.

Je zit niet in de gevangenis, woont in het buitenland of ontvangt andere uitkeringen.

Gunstig voor werkgever, maar niet altijd voor een werknemer

Bij een VSO is het proces, in tegenstelling tot een ontslag waar het UWV bij betrokken is, eenvoudiger. Werkgevers vermijden zo juridische procedures en er is geen sprake van uitgebreide dossieropbouw. Zo besparen ze tijd en kosten. Daarnaast kunnen afspraken op maat worden gemaakt, zoals over ontslagvergoedingen en geheimhoudingsclausules.

„Voor werkgevers biedt de VSO veel voordelen”, legt Smit uit. „Maar wat goed is voor de werkgever, is niet altijd even gunstig voor de werknemer. Veel werknemers voelen zich onder druk gezet om te tekenen zonder de details goed te begrijpen.”

Risico’s bij een VSO

In een VSO ontbreken vaak zorgvuldige afspraken, wat voor werknemers nadelig kan zijn. Veelvoorkomende problemen zijn onder andere:

WW-rechten : een verkeerd geformuleerde overeenkomst kan ertoe leiden dat werknemers hun recht op een WW-uitkering verliezen.

: een verkeerd geformuleerde overeenkomst kan ertoe leiden dat werknemers hun recht op een WW-uitkering verliezen. Concurrentiebedingen : een concurrentiebeding kan de mogelijkheden beperken om snel een nieuwe baan te vinden.

: een concurrentiebeding kan de mogelijkheden beperken om snel een nieuwe baan te vinden. Transitievergoedingen : het komt voor dat vergoedingen niet volledig zijn berekend, bijvoorbeeld doordat niet alle dienstjaren worden meegeteld.

: het komt voor dat vergoedingen niet volledig zijn berekend, bijvoorbeeld doordat niet alle dienstjaren worden meegeteld. Onduidelijke afspraken: afwezigheid van heldere afspraken over referenties of finale kwijting kan later tot conflicten leiden.

„Werknemers lopen hierdoor niet alleen financiële schade op, maar ook kansen op een soepele overgang naar een nieuwe baan”, zegt Smit.

Hoe hoog is je WW-uitkering als je werkloos wordt? De rekensom is simpel. Het loon van de 12 maanden voordat je werkloos werd, bepaalt de hoogte van de uitkering. In de eerste twee maanden krijg je 75 procent van je vroegere loon, daarna 70 procent. Via de website van het UWV kun je uitrekenen hoeveel dat voor jou zou zijn.

