Vakanties worden steeds duurder, voor sommigen onbetaalbaar

Alles in het leven wordt duurder, dus is een welverdiende vakantie soms nodig om je gedachten te verzetten van mogelijke (geld)zorgen. Toch stijgen ook de vakanties in prijs en worden zelfs zo duur dat een op de acht Nederlanders aangeeft niet of minder te gaan.

Mensen die nog wel op vakantie gaan, boeken steeds vroeger. De afgelopen maand werden 24 procent meer mei- en zomervakanties geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vakanties stegen met 16 procent in prijs

Uit de Zoover Vakantiemonitor blijkt dat de gemiddelde som die mensen voor een vakantie (moeten) neerleggen, met 16 procent gestegen is. Die resultaten bleken uit het zoek- en boekgedrag van 30 miljoen bezoekers en 3,9 miljoen reviews op de website. Ook hield de reisorganisatie een enquete.

Ruim de helft van de Nederlanders is van plan volgend jaar net zo vaak op vakantie te gaan als dit jaar, daarbij geven ze hetzelfde bedrag uit of zelfs meer. Maar voor 15 procent is de realiteit anders: zij gaan minder op vakantie. 13 procent kan een stuk minder uitgeven dan andere jaren. De reden daarvan is niet moeilijk te vinden: de enorme prijsstijgingen in het afgelopen jaar. De vaste lasten van een gemiddeld gezin gaan volgend jaar overigens ook (flink) omhoog.

Honderden euro’s duurder uit

Nederlanders betalen honderden euro’s meer voor reizen naar Spanje, Turkije, Griekenland en Egypte. Dat komt slechts deels omdat ze vaker een duurdere reis boekten, een all-inclusive bijvoorbeeld. „De stijging van de kosten gaat zo hard dat een vakantie voor sommige groepen Nederlanders niet meer toegankelijk dreigt te worden”, zegt Reinoud Koot van Zoover. „Met name duurdere vliegtickets hebben een prijsopdrijvend effect.”

Als Nederlanders op vakantie gaan, komen we goed beslagen ten ijs. Driekwart van de mensen bekijkt altijd recensies als ze een reis boeken, een op de vijf soms. Veel mensen kunnen daar tot een uur mee bezig zijn, anderen stoppen zelfs dagen in hun onderzoek.

Toch kan het gebeuren dat de vakantie in werkelijkheid toch tegenvalt. In een derde van de gevallen is dat omdat het hotel of de camping tegenvalt, in een kwart van de gevallen door persoonlijke zaken als ruzies. Voor weer een kwart van de mensen verpest de omgeving de vakantie.

