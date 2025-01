Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gast loopt boos weg bij Bar Laat: ‘Zou vertellen over mijn vermoorde familie’

Esther van der Most, directeur van actiegroep Plant een Olijfboom, is gisteravond boos weggelopen bij talkshow Bar Laat. Omroep BNNVARA zegt dit betreuren.

Van der Most vond dat ze te weinig tijd kreeg om haar verhaal te doen. Ze wilde praten over de situatie in de Gazastrook. Sinds de aanslag van Hamas op 7 oktober 2023 tijdens een Israëlisch festival is het oorlog in de Gazastreek. Een oorlog waarbij inmiddels slachtoffers vallen in Israël, Libanon en het grootste dodental in Gaza te betreuren is.

In november werd Bar Laat onderbroken door een man met een Palestijnse vlag die het tafelgesprek onderbrak en emotioneel zijn woede en zorgen over genocide in Palestina riep. „Er gaan hier mensen dood. Schandalig, schaam jullie kapot, waar is jullie geweten?”, riep de man terwijl hij werd weggehaald.

Esther van der Most loopt weg bij Bar Laat na te weinig spreektijd

Voordat Van der Most vertrok, sprak ze onder meer over een mogelijk staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Op het moment dat presentatrice Sophie Hilbrand door wilde gaan naar het volgende onderwerp, uitte ze haar onvrede.

„Ik vind het heel jammer dat een groot deel van het gesprek dat we zouden hebben nu niet gevoerd werd. Er was met mij iets anders besproken voordat we aan tafel kwamen en dat heb ik ook meegemaakt met Op1. Dat ik aan tafel zat en dat ik uiteindelijk veel minder tijd kreeg om te vertellen waarover ik zou komen vertellen.”

Ze vervolgde: „Er zouden foto’s getoond worden van mijn familie, ik zou vertellen over mijn familie die vermoord is, daar hebben we het volgens mij niet over gehad.” Hilbrand reageerde meteen dat ze „absoluut nog een keer mag terugkomen.” „Op het moment dat er meer tijd wordt besteed aan een antwoord op een andere vraag, of er meerdere informatie op tafel komt, dan kan ik er tijdens het gesprek voor kiezen om daar langer op door te gaan. Dat betekent ook dat je sommige dingen niet meer kunt bespreken. Dat is helaas het lot van de talkshowhost.”

„Het is ook vaak het lot van mensen die spreken over Palestijnen”, zei Van der Most daarop. Tijdens de instart van een nieuw filmpje liep ze weg, bleek later. „Esther is van tafel gegaan, het heeft haar enorm geëmotioneerd. Familieleden van haar zijn overleden in Palestina, dat is natuurlijk afschuwelijk. Ik snap dat dit voor haar zwaar is”, zei Hilbrand er tot slot over.

Reactie BNNVARA

Een woordvoerder van BNNVARA laat vandaag weten dat de omroep „het heel vervelend” vindt dat Van der Most „zich niet (voldoende) gehoord voelde”.

BNNVARA zegt ervan op de hoogte te zijn geweest dat ook veel familieleden van Esther zijn omgekomen in Gaza, omdat zij daar eerder in de talkshow Sophie & Jeroen over had gesproken. „Dat zou nu dus niet het hoofdthema van het gesprek zijn – dat zou het mogelijk aanstaande bestand zijn – al hadden we dus ook foto’s klaarstaan van overleden familieleden, voor het geval dat zij door Esther ter sprake zouden worden gebracht. Het was beter geweest als vanuit ons in de uitzending benoemd was dat het mogelijke bestand voor veel van haar familieleden te laat komt, zodat ze daar niet zelf over hoefde te beginnen.”

Nadat Van der Most van tafel was gelopen, werd zij opgevangen door de redactie van Bar Laat. „Toen heeft er een rustig gesprek plaatsgevonden voordat ze is vertrokken. Zoals Sophie ook aangaf in de uitzending begrijpen wij heel goed dat er veel emoties onder dit onderwerp liggen, zeker voor iemand die familieleden is verloren.”

Je kunt Bar Laat terugkijken via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties