Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom we massaal hotelspullen meenemen (en soms zelfs kostbare spullen stelen)

Het meenemen van kleine items uit hotelkamers, zoals zeepjes en shampooflesjes, is een herkenbaar fenomeen. De miniatuurflesjes zien er aantrekkelijk uit, zijn handig in gebruik, en hoewel ze thuis vaak ongebruikt blijven, is de verleiding om ze mee te nemen groot. Maar welke psychologie zit erachter: waarom willen we die artikelen zo graag meenemen?

In sommige gevallen kiezen hotelgasten er zelfs voor om grotere en meer kostbare spullen stellen. Dat is het moment dat het voor hotels een probleem wordt. Wist je trouwens dat je met een snelle check van je hotelkamer veel ellende kunt besparen?

Wat nemen mensen mee?

Uit onderzoek blijkt dat luxe items zoals handdoeken en badjassen met stip bovenaan de lijst van meest gestolen hotelvoorwerpen staan; maar liefst 79,2 procent van de hotels meldt dat deze regelmatig verdwijnen. Ook praktische artikelen, zoals kleerhangers en pennen, verdwijnen regelmatig in koffers. In extreme gevallen verdwijnen zelfs grotere en duurdere items, waaronder televisies, matrassen en kunstwerken, uit hotelkamers.

Sommige hotelgasten overschrijden niet alleen grenzen, maar ook alle verbeelding met hun bizarre diefstallen. Zo besloot een gast in een hotel in Engeland zijn kamernummer mee te nemen, wat pas werd ontdekt toen de volgende gast zijn kamer niet kon vinden. In een Italiaans hotel verdween ooit een complete piano, vakkundig meegenomen door drie mannen in overalls. In Berlijn ging het nóg verder: daar werd een hele badkamer losgekoppeld en meegenomen, tot op de dag van vandaag een mysterie voor het hotelpersoneel. En op de Malediven blijken zelfs bloemstukken niet veilig, want die worden daar regelmatig gestolen.

Naast meenemen, laten hotelgasten soms ook bizarre dingen achter in hotels. Denk bijvoorbeeld aan een designer tas, maar er is zelfs een keer een hagedis achtergelaten in een hotelkamer.

Waarom stelen mensen uit hotels?

De drang om spullen uit hotels mee te nemen is terug te voeren op verschillende psychologische factoren. Zo ervaren veel gasten een gevoel van rechtmatigheid: ze denken dat ze, gezien de prijs van hun verblijf, recht hebben op bepaalde items als compensatie. Voor anderen draait het om de souvenirjacht, waarbij het meenemen van een klein item dient als een tastbare herinnering aan een prettig verblijf. De anonimiteit van hotelverblijven speelt ook een rol; gasten gaan ervan uit dat ze niet betrapt worden. Bovendien worden kleinere diefstallen, zoals het meenemen van zeepjes, vaak sociaal geaccepteerd en zelfs als normaal beschouwd.

Interessant is dat er volgens onderzoek culturele verschillen bestaan in wat gasten meenemen. Zo nemen Duitsers vaker handdoeken en badjassen mee, terwijl Italianen de voorkeur geven aan wijnglazen. Nederlanders staan er, niet verrassend, om bekend praktische items zoals toiletpapier mee te nemen.

De gevolgen voor hotels

Hoewel het meenemen van kleine items soms wordt gezien als gratis reclame voor het hotel, lopen grotere diefstallen flink in de papieren. Om dit te voorkomen, nemen sommige hotels bijzondere maatregelen. Zo worden waardevolle items voorzien van beveiligingslabels en bieden sommige hotels populaire producten gewoon te koop aan. Een badjas stelen voelt toch minder aantrekkelijk als je hem netjes bij de receptie kunt afrekenen.

Vorige Volgende

Reacties