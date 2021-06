Deze eisen stellen populaire vakantielanden aan je vaccinatiebewijs

Vanaf 1 juli geldt je vaccinatiebewijs, of je coronapaspoort, in Europa als geldig reismiddel. Ben je gevaccineerd, dan kun je in de CoronaCheck-app sinds gisteren je vaccinatiebewijs laden. Als je een vaccinatiebewijs kan laten zien, hoef je veelal niet meer te testen. Maar landen mogen zelf eisen stellen aan het vaccinatiebewijs. Hier lees je welk land wat eist.

Wil je je vaccinatiebewijs uploaden in de CoronaCheck-app, dan moet je inloggen met je Digi-D. Zo haalt de app je vaccinaties op uit het register van het RIVM. Ook mensen die nog maar één prik hebben gehad, kunnen het bewijs laden. Zij kregen te zien dat het bewijs vanaf 1 juli geldig is. Minister De Jonge zei eind mei dat één prik genoeg moet zijn om naar alle Europese landen te kunnen reizen. Hij riep zijn collega’s dan ook op met eenduidige regels te komen.



Vanaf 24 juni verandert het reisadvies voor 7 landen en regio's. De kleurcode gaat van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico’s). Er kunnen inreisbeperkingen gelden. Check altijd het hele reisadvies. Lees meer: https://t.co/U51XPyrydX — 24/7 BZ (@247BZ) June 23, 2021

Vaccinatiebewijs-eisen van vakantielanden

Sinds gisteren hebben Frankrijk, België, Estland, Griekenland (behalve hoofdstad Athene), Litouwen en Slovenië code geel als reisadvies gekregen. Dat betekent dat de Nederlandse overheid reizen naar die landen niet langer afraadt. Eerder kregen ook onder meer Italië, Portugal, Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland een geel reisadvies. Eén land kreeg zelfs code groen.

Van de Nederlandse overheid mogen wij dus naar die landen op vakantie. Maar zitten ze daar wel op ons te wachten? Vaak wel, want uit toerisme halen die landen veel geld. Maar je moet dan wel aan een aantal eisen voldoen. Dit zijn ze, per land:

Duitsland

Onze oosterburen kregen gisteren dus een geel reisadvies. Maar met slechts één prik kom je het land niet in. Je moet volledig gevaccineerd zijn (twee prikken van Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech of één van Janssen). Daarnaast moet je tweede prik minstens 14 dagen geleden zijn gezet.

Nog niet geheel gevaccineerd, of ben je helemaal niet van plan je te laten prikken? Dan heb je nog een paar andere opties: een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur of een negatieve antigeentest (sneltest) die niet ouder is dan 48 uur. Ben je gevaccineerd of negatief getest, dan hoef je bij aankomst in Duitsland niet in quarantaine. Zoek je nog tips voor je vakantie in Duitsland? Metro ging naar Zuidwest-Duitsland, waar we geheime cocktailbars en sprookjesachtige bossen ontdekten.

Italië

Het land van pasta, wijn en de winnaars van het Eurovisie Songfestival van dit jaar staat ook wagenwijd open voor buitenlandse toeristen. En je hebt geluk als je nog niet volledig gevaccineerd bent, want de Italianen stellen iets lagere eisen aan je vaccinatiebewijs. Als je eerste vaccinatie vijftien dagen of langer geleden is gezet, is het voor de Italianen al goed.

Je mag ook het land in als je een negatieve PCR-test of antigeentest kan tonen, die niet ouder is dan 48 uur.

Frankrijk

De francofielen onder ons kunnen ook weer los, want sinds gisteren geldt voor Frankrijk dus code geel. Wel stellen ze wat meer eisen aan je vaccinatiebewijs, maar je hebt ook meer opties om quarantaineloos binnen te komen. Optie 1: je bent langer dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd. Optie 2: je bent hersteld van een coronabesmetting en kan dat aantonen. Het positieve resultaat van je PCR- of antigeentest moet vijftien dagen of ouder zijn, maar niet ouder dan zes maanden. Ook moet er expliciet staan dat je genezen bent.

Daarnaast kun je natuurlijk ook testen, je PCR- of antigeentest mag niet ouder zijn dan 72 uur.

Oostenrijk

Oostenrijk laat ook niet zomaar iedereen met een vaccinatiebewijs binnen. Om daar heen te mogen, moet je zelfs 22 dagen geleden volledig gevaccineerd zijn. Nog niet gevaccineerd of dat helemaal niet van plan? Dan kun je ook voor je Oostenrijkse vakantie een PCR-test of een antigeentest laten doen. De PCR-test mag niet ouder zijn dan 72 uur, de antigeentest niet ouder dan 48.

Als je terugkomt vanuit Oostenrijk hoef je je niet te laten testen en hoef je ook niet in quarantaine, omdat het land een geel reisadvies heeft.

België

Door naar de zuiderburen: de eisen die de Belgen stellen aan je vaccinatiebewijs lijken op die van de Fransen. Je moet namelijk minimaal veertien dagen geleden volledig gevaccineerd zijn, maar je mag ook naar binnen als je kunt aantonen dat je hersteld bent van Covid-19. Je positieve PCR-test moet dan minstens 11 dagen oud zijn, en wederom niet ouder dan zes maanden. Je kunt ook een negatieve PCR-test laten zien, die niet ouder is dan 72 uur. Met een antigeentest kom je België niet in.

Wel moet je, als je langer dan 24 uur in België blijft, het Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Dat moet binnen 48 uur voor aankomst.

Griekenland

Griekenland, dat deels geel en deels oranje is, staat je toe het land in te reizen als je minstens 14 dagen geleden volledig gevaccineerd bent. Je moet wel 24 uur vóór je reis een elektronisch PLF-formulier invullen. Een negatieve PCR-test van niet ouder dan 72 uur of een negatieve antigeentest van niet ouder dan 48 uur volstaat ook.

Ga je met de boot naar een Grieks eiland, zoals Kos of Rhodos? Dan moet je een ingevuld gezondheidsformulier laten zien als je van boord gaat. Athene is het deel van Griekenland dat oranje is.

Zwitserland

In Zwitserland gelden inreisbeperkingen. Ondanks dat het land vanuit Nederland code geel heeft, ben je bij aankomst verplicht om tien dagen in quarantaine te gaan. Een uitzondering is als je kunt aantonen dat je bent hersteld van Covid-19, of als je met je vaccinatiebewijs kunt laten zien dat je volledig gevaccineerd bent. Voordat je het land ingaat, moet je een elektronisch aanmeldingsformulier invullen.

Om het land binnen te komen, kun je ook een negatieve PCR-test laten zien. Die mag niet ouder zijn dan 72 uur, maar je moet dan alsnog tien dagen in quarantaine.

Portugal

Nog een land dat, net als Griekenland, deels geel en deels oranje is. De regio ‘Groot Lissabon’ is oranje. Voor je vaccinatiebewijs geldt dat iedereen een negatieve test moet overhandigen. Alleen voor reizen naar Madeira zijn je vaccinaties voldoende. Ook als je kunt bewijzen dat je in de afgelopen 90 dagen corona hebt gehad, kun je in aanmerking komen voor directe toegang tot die regio.

Als je dus naar andere plekken in Portugal gaat, moet je testen. Je PCR-test mag niet ouder zijn dan 72 uur, je antigeentest niet ouder dan 48 uur.

Vaccinatiebewijs in oranje landen

Spanje

Dan nu de populaire vakantielanden die vooralsnog code oranje hebben. Daar valt het vasteland van Spanje onder, de Balearen en de Canarische eilanden zijn wel geel. Wil je Spanje binnenkomen, dan moet je volledig gevaccineerd zijn. Als je kunt aantonen dat je minimaal 11 dagen geleden en niet langer dan een half jaar geleden positief bent getest op het coronavirus (met een PCR-test), mag je ook zonder testen naar binnen.

Moet je wel testen, dan moet je maximaal 48 uur voor aankomst een PCR-test of antigeentest hebben gedaan. Als je per vliegtuig of boot reist, moet je een Health Control Form invullen.

Verenigd Koninkrijk

Ook voor het Verenigd Koninkrijk, dat tot voor kort geel was, geldt een oranje reisadvies. Als je aankomt in het land, moet je een negatieve PCR- of antigeentest laten zien. Die mag niet ouder zijn dan 72 uur. Daarna moet je in quarantaine. Voordat je naar het Verenigd Koninkrijk vertrekt, moet je een afspraak maken voor een PCR-test op dag 2 en dag 8 van de quarantaine in het VK. Dat bewijs moet je dan laten zien als je het land binnengaat.

Zweden

Als je naar Zweden gaat, mag je best je vaccinatiebewijs laten zien. Maar dat helpt niet veel. Het land vraagt van Nederlandse reizigers namelijk, ongeacht of ze volledig gevaccineerd zijn, een negatief testresultaat. Je PCR- of antigeentest mag niet ouder zijn dan 48 uur. Omdat Zweden een oranje reisadvies heeft, geldt het dringende advies om bij terugkomst tien dagen in quarantaine te gaan. Je moet dan ook een negatieve PCR-test kunnen overhandigen.

Kijk voor alle adviezen en kleurcodes op nederlandwereldwijd.nl.