Vanaf vandaag vaccinatiebewijs in CoronaCheck-app: zo doe je dat

Vanaf vandaag kun je een vaccinatiebewijs uploaden in de CoronaCheck-app. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge lanceerde de update vandaag op het ministerie van Volksgezondheid. Hij noemde het „het startpunt van een mooie zomer”. Vandaag kunnen één miljoen mensen het vaccinatiebewijs in de app laden. Dat aantal is beperkt, zodat de servers niet overbelast raken.

Komende dagen zal het telkens ruim een miljoen per dag blijven. „Als blijkt dat het allemaal goed werkt, dan kun je het een beetje opvoeren”, zei de minister. „In ieder geval vandaag denken we aan ruim een miljoen.”



Met je vaccinatiebewijs op de CoronaCheck-app naar een voetbalwedstrijd. Vanaf nu kan het. De app zet je bewijs om in een QR-code die toegang geeft. Download hem als je hem nodig hebt; op tijd, maar niet allemaal tegelijk. Zo houden we de wachtrij kort. 👉 https://t.co/Q4bFjpAUiP pic.twitter.com/VzFwGhwX7q — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 24, 2021

Vaccinatiebewijs in CoronaCheck-app

Maar hoe doe je dat dan? Wanneer je prik is opgenomen in het centrale register van het RIVM, maken ze een QR-code voor je aan. In de CoronaCheck-app kun je dan twee verschillende codes laden. Eén daarvan kun je direct gebruiken, en verleent je toegang tot binnenlandse evenementen.

De QR-code komt tevoorschijn als je inlogt met je Digi-D. Dan haalt de app je vaccinatiegegevens bijvoorbeeld uit het register van het RIVM, of uit de registratie bij de GGD. Als je geen mobiele telefoon hebt, of de app simpelweg niet wil downloaden, kun je via de website van coronacheck een papieren vaccinatiebewijs aanvragen. Die kun je dan zelf uitprinten en meenemen naar evenementen of meenemen op vakantie.

Je krijgt zo’n QR-code echter pas als je volledig bent gevaccineerd (twee prikken of één van Janssen) of als je een negatieve coronatest hebt gehad. Als je pas één prik hebt gehad, is de update van de app op dit moment nog niet van veel belang. De Jonge roept die mensen dan ook op om nog niet met de update van de app aan de haal te gaan.

De andere code is vanaf 1 juli bruikbaar voor reizen naar EU-landen. Die code kun je al na één vaccinatie laden, maar in veel landen heb je twee prikken nodig om binnen te komen. Soms moet er ook een bepaald aantal weken verstreken zijn sinds je tweede vaccinatie.



Zoals voorspeld is het een beetje druk bij de CoronaCheck-app 😉 pic.twitter.com/HQBVRQwkv2 — Hans de Vreij (@hdevreij) June 24, 2021

Vaccinaties geregistreerd door RIVM

Je hoeft niet zelf achter de registratie van je prik te gaan. Het RIVM doet dat veelal automatisch, en maakt dus ook vanzelf zo’n QR-code. Bij sommige vaccinaties is dat echter niet het geval. Die zijn nog niet goed verwerkt in het centrale systeem van het RIVM. Dat is bijvoorbeeld bij mensen die aangaven hun informatie niet te willen delen met het instituut.

Maar voor de mensen die bij de GGD zijn geprikt is dit geen probleem: de GGD-systemen hebben namelijk ook een eigen koppeling met de CoronaCheck-app. Mensen die bij de huisarts of een andere zorginstelling zijn gevaccineerd, moeten wel iets meer moeite doen voor de QR-code. Soms staan die prikken wel al in het register van het RIVM, maar anders moeten huisartsen en zorginstellingen het vaccinatiebewijs regelen. Daarover kunnen huisartsen vandaag een webinar volgen.