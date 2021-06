Dit is het eerste land in Europa met code groen als reisadvies

Voor reizigers veranderen steeds meer kleurcodes in Europa van oranje naar geel. Maar op Malta ziet het er nog rooskleuriger uit. Malta is namelijk het eerste land in Europa dat op groen staat.

De besmettingscijfers en bezette ic-bedden dalen en daardoor staan versoepelingen om de hoek. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft officieel de kleurcode van Malta veranderd naar groen. Dat betekent dat er geen veiligheidsrisico’s meer zijn.



Voor steeds meer landen en gebieden geldt de kleurcode geel of groen. Reizen is mogelijk 🧳, maar let op: er kunnen maatregelen gelden bij aankomst. En de situatie in een land kan weer verslechteren. Hieronder op een rijtje waar je op moet letten ⤵️https://t.co/uvbifKj4cE pic.twitter.com/CFTdLyPqgb — 24/7 BZ (@247BZ) June 9, 2021

Negatieve PCR-test voor Malta

Waarschijnlijk niet geheel onbekend maar er wordt van reizigers wel verwacht dat zij een negatief testresultaat aantonen bij vertrek. Iedereen van 5 jaar of ouder moet bij aankomst op het eiland een negatieve PCR-test laten zien. Deze mag niet ouder zijn dan 72 uur. Bij terugkeer naar Nederland hoef je echter niet opnieuw te testen. Ook geldt er geen quarantaineplicht.

Malta is het eerste land dat officieel op groen kleurt op de reisadvieskaart van Buitenlandse Zaken. Wel veranderden eerder de Caribische eilanden Saba en Sint-Eustatius naar groen.



Steeds meer Europese landen geel reisadvies

Naast Malta staan een hoop Europese landen inmiddels op de kleur geel. Zoals Portugal, Duitsland, Polen en de Canarische Eilanden als deel van Spanje. Populaire vakantielanden zoals Frankrijk, Griekenland en Spanje hebben momenteel de kleurcode oranje. Het overgrote aantal landen in de wereld staat momenteel op oranje. Sommige Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse of Arabische landen staan op rood.

Maar wat betekenden ook alweer precies die kleurcodes? Groen betekent: u kunt reizen. Bij terugkomst hoef je geen negatieve PCR-test te laten zien en je hoeft niet in quarantaine. Geel betekent: Let op, er zijn risico’s. Ook hier hoef je bij terugkeer naar Nederland geen negatieve coronatestuitslag te laten zien en niet in quarantaine. Oranje betekent: Alleen noodzakelijk reizen. En dat is dus niet op vakantie helaas. Bij terugkeer naar Nederland – na een noodzakelijke reis – moet je een negatieve testuitslag laten zien en je gaat in quarantaine. En tot slot betekent rood: niet reizen.

Versoepelingen

Gister schreef Metro over de aankomende versoepelingen van de coronamaatregelen. Het kabinet wil het versoepelen namelijk versnellen. Alles daarover lees je hier.