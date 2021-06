Joost Prinsen (79) en Noraly Beyer (74) hebben ‘verkering’ – Twitter ontploft van zoetheid

Love is in the air! Joost Prinsen, die begin 2020 zijn vrouw Emma verloor na bijna vijftig jaar huwelijk, heeft de liefde weer gevonden. En wel bij oud-nieuwslezeres Noraly Beyer. Dat doet de 79-jarige acteur uit de doeken in een interview met de Volkskrant. Twitter heeft lucht gekregen van het nieuws en ontploft zowat van zoetheid. Zelfs mensen die geen van beide kennen, laten lieve berichten achter. „Blijkbaar kan je super blij zijn voor mensen die je niet kent.”

Prinsen en Beyer (74) hadden ooit samengewerkt en hij nodigde haar uit voor een kop koffie, vertelt de acteur. Maar afspreken was lastig, want Prinsen kreeg corona. Beyer stuurde hem een briefje: „Lieve prins, ik stuur je een bosi en een brasa (kus en knuffel, red.) om verder te genezen.”



Had ik even gemist. Joost Prinsen en Noraly Beyer, sitting in a tree, k.i.s.s.i.n.g. pic.twitter.com/PticQEM66H — Kirsten Verdel (@locuta) June 24, 2021

‘Verkering’ Joost Prinsen en Noraly Beyer

Gelukkig herstelde de acteur en hij nodigde Beyer snel uit voor een lunch bij hem thuis. „Daar hebben we toen aan de keukentafel een beetje onhandig zitten zoenen als kinderen van 16 in een portiek”, vertelt Prinsen. De volgende keer dat hij haar uitnodigde voor het eten, vroeg hij haar een tandenborstel mee te nemen. „Die was rood”, voegt hij daaraan toe.

Zij hebben nu een lat-relatie. Maar aan het begin vond hij de relatie wel lastig, zegt Prinsen. Vooral de schuldgevoelens tegenover zijn overleden vrouw wogen zwaar. „Zoals Kitty Courbois zei: schuldgevoelens zijn op de hoek van iedere straat gratis te krijgen. Frank Lammers, die dol was op Emma, zei tegen me: ‘Ja Joost, Emma zou vast gewild hebben dat je voor de rest van je leven gaat zitten griepen in de hoek van je bank’. Die opmerking hielp me wel een beetje over de schuldgevoelensbrug heen.”

Twitter ontploft

Mensen die wel eens van het stel hebben gehoord, ze ‘goed’ kennen en zelfs mensen die nog nooit van Prinsen en Beyer hebben gehoord, snellen zich naar Twitter om aanmoedigende berichten te plaatsen. Kos vindt het een fijne gedachte: „Of je nu links, rechts, Kaagfan, Thierry-adept, zwart, wit , dik, dun, oud, jong, antivaxxer, boomknuffelaar, museumbezoeker of hooligan bent. Iedereen houdt van Noraly Beyer en Joost Prinsen.” Voor andere mensen is dit het lieve nieuws dat hun dag maakt.



Fijne gedachte. Of je nu links, rechts, Kaagfan, Thierry-adept, zwart, wit , dik, dun, oud, jong, antivaxxer, boomknuffelaar, museumbezoeker of hooligan bent. Iedereen houdt van Noraly Beyer en Joost Prinsen. — Kos (@Kos_) June 25, 2021



Dat Joost Prinsen en Noraly Beyer verkering hebben is het feelgood nieuws waarvan ik niet eens wist dat ik het nodig had in m'n leven. — Rianne Meijer (@globalistaa) June 25, 2021



Ik las over Joost Prinsen en Noraly Beyer en blijkbaar kan je super blij kan zijn voor mensen die je niet kent? ❤ pic.twitter.com/LnQqSwTdss — J⚽️lien (@DollyPartyOn) June 25, 2021

Voor weer een ander is het een „troostrijke gedachte dat het in theorie mogelijk is dat je op je 80ste verkering krijgt met Noraly Beyer”. Maar voor het gros van de mensen is het vooral allemaal erg ‘cute’.



Ik vind het een extreem troostrijke gedachte dat het in theorie mogelijk is dat je – hoe het leven ook loopt – op je 80ste levensjaar verkering krijgt met Noraly Beyer. — Oscar Kocken (@OscarKocken) June 25, 2021



Volgens mij is iedereen echt helemaal vertederd door het nieuws van Joost Prinsen en Noraly Beyer. En terecht, en terecht… — Wouter Wagemakers (@victorginori) June 25, 2021



