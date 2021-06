Geheime cocktailbars en sprookjesachtige bossen: Ontdek de hotspots van Zuidwest-Duitsland

Sprookjesachtige kastelen, mountainbikepaden, prachtige bossen met naaldbomen, groene stadsparken (met palmbomen), Michelinsterren-restaurants en magische uitzichten. Dat krijg je als je op vakantie gaat naar het Zwarte Woud in Duitsland. Metro nam een kijkje.

Juist nu verre reizen er nog niet in zitten, is Zuidwest-Duitsland een perfecte bestemming voor een actieve vakantie om te mountainbiken, hiken, ziplinen of kanoën. En je kan er ook nog eens heel lekker eten.

Het Zwarte Woud ken je misschien wel van de sprookjes van de Gebroeders Grimm. Populaire sprookjes als Sneeuwwitje, Assepoester en Hans en Grietje zijn gebaseerd op het betoverende Zwarte Woud.

Op vakantie naar het Zwarte Woud

Ga je met de auto richting Zuidwest-Duitsland? Dan ben je vanaf Utrecht in ongeveer 6,5 uur in Baden-Württemberg, de deelstaat waar het Zwarte Woud zich bevindt. Schwarzwald, zoals onze Oosterburen het noemen, is ook goed te bereiken met de trein. Wij kozen deze duurzame optie; vanaf Amsterdam Centraal is het 5,5 uur naar Karlsruhe. De plek waar onze trip begon. Karlsruhe is vorig jaar door UNESCO gekozen als ‘City of Media and Arts’. Reden genoeg om uit te zoeken waarom de stad zo wereldberoemd is vanwege kunst en cultuur.

‘Het zusje van Wenen’

De stad Karlsruhe (ruim 300.000 inwoners) deed ons een beetje denken aan Wenen (1,9 miljoen), de hoofdstad van Oostenrijk. En dat komt vooral door het imposante Schloss Karlsruhe (zie foto hierboven), dat qua architectuur veel lijkt op het Schloss Schönbrunn in Oostenrijk.

Een nominatie voor ‘City of Media and Arts’ krijg je niet zomaar. Als stad moet je op zijn minst een paar bijzondere hoogtepunten hebben. Deze benoeming heeft de stad vooral te danken aan het cultuurinstituut ZKM Karlsruhe, dat met recht een unieke culturele instelling mag worden genoemd. Het ZKM is gevestigd in een oude munitiefabriek en heeft daardoor een industriële uitstraling. Wij waren onder de indruk van de tentoonstelling Critical War Zones (te zien tot augustus 2021). Via licht- en geluidsinstallaties worden nieuwsberichten en wetenschappelijke onderzoek op een kunstzinnige manier in beeld gebracht. Denk aan een een levensgroot doek met beelden van een regenwoud en op de achtergrond hoor je technobeats. Het ZKM is leuk voor het hele gezin. Vergeet de bovenste verdieping niet, want daar kun je Super Mario spelen op een doek van tien meter groot.

Een ander museum dat een vermelding waard is, is het Badische Landesmuseum, gevestigd is in het Schloss Karlsruhe. Het museum is internationaal bekend en heeft een collectie met kunst en geschiedenis vanaf de prehistorie tot aan de 21e eeuw. Perfect voor de geschiedenisliefhebber.

Michelin-walhalla en geheime cocktailbars

Het Zwarte Woud is een klein paradijs voor food-liefhebbers. De regio staat bekend om de hoeveelheid sterrenrestaurants en er zijn zo’n 12.000 distilleerderijen (vooral wijn en gin) te vinden.

Vleesliefhebbers mogen Karlsruhe niet verlaten zonder een bezoekje aan Bricks and Bone. Schrik niet: je betaald als snel meer dan 30 euro voor een stuk vlees, maar dan heb je wel perfect mals vlees. Karlsruhe heeft genoeg leuke (rooftop)bars, cafés en speaky-easy’s (geheime bars) die gevestigd zijn op unieke plekken.

We begonnen onze avond bij P10, dat zich bevindt op de bovenste verdieping van een parkeergarage. P10 is ingericht als een strandbar (inclusief zand) en je hebt vanaf de rooftop een mooi uitzicht over de stad. Daarna gingen we door naar MIAD. Deze geheime bar kregen we door als tip van een local. Je moet even zoeken, want de bar zit verstopt tussen twee café’s. Maar als je het hebt gevonden, heeft de cocktailshaker binnen no-time een unieke en vooral lekkere cocktail voor je op tafel gezet.

Filmdecor en 26 Michelinsterren-restaurants

In ongeveer twee dagen kun je alle hotspots van Karlsruhe zien. Daarna reisden wij door naar het ‘sterrendorp Baiersbronn’, vanaf Karlsruhe ongeveer een uur rijden. Onderweg lijkt het alsof je door een filmdecor van een kerstreclame rijdt, want je komt langs pittoreske bergachtige dorpjes. Baiersbronn dankt zijn bijnaam aan de hoeveelheid sterrenrestaurants. In 2021 zijn er ruim 26 restaurants met in totaal 34 Michelinsterren gevestigd in het Zwarte Woud. Maar naast veel en lekker eten, zijn er in en rondom Baiersbronn ook genoeg mogelijkheden om lekker actief te zijn.

Met meer dan 500 kilometer aan wandelpaden, kun je Baiersbronn gerust een ‘wandelmekka’ noemen. En wist je dat het Zwarte Woud geldt als een van de beste mountainbike-gebieden van Europa? Dat is niet voor niets, want je vindt hier meer dan 70 bergtoppen die meer dan 1000 meter hoog zijn.

Vanuit Baiersbronn heb je meerdere mountainbike-routes die je kunt nemen. Een beetje valsspelen mag, want op veel plekken kun je elektrische mountainbikes huren en dan zoef je net iets makkelijker de bergen af. Onderweg kom je gekleurde pittoreske huisjes tegen, boerderijen met schapen en veel houten hutten. Wij namen de route naar de Forellen Bach, een van de grootste forellenvijvers in Duitsland. Mensen vanuit de hele regio komen naar de forellenvijver om verse vis te eten.

Ontspannen

Als je na je actieve uitspatting wil ontspannen, dan kan dat goed in het luxueuze vijfsterrenhotel Bareiss. Het hotel heeft een mooie Wellness & Spa die ook los te bezoeken is. Verder beschikt het over drie restaurants, meerdere barren, winkels, een eigen juwelier en een wijnkelder waar wijntours worden gegeven. Het hotel is een beleving op zich, maar daar betaal je dan ook wel flink wat geld voor. Wil je een goedkopere optie? Dan is het aan te raden om een Bed&Breakfast of Airbnb te boeken. Vergeet niet om het bekendste culinaire hoogstandje van het Zwarte Woud te proeven: de schwarzwalder kirschtorte (Zwarte Woud-taart), met veel slagroom, kersen en het alcoholische ‘kirsch’ (met een licht bittere smaak).

Beste reisperiode voor een tripje naar het Zwarte Woud

Het Zwarte Woud bevindt zich in de regio Baden-Wurttemberg en is het grootste gebergte in Duitsland. Het ligt op de grens met Zwitserland en Frankrijk. Al jaren komen toeristen vanuit de hele wereld naar het Zwarte Woud om tussen de karakteristieke naaldbomen te wandelen en de schoonste lucht van Europa in te ademen.

Schwarzwald is eigenlijk het hele jaar door de moeite waard om te bezoeken. In de zomer kun je ook lekker zwemmen in een van de vele meren, bijvoorbeeld de Titisee of Schluchsee. Wist je trouwens dat het Zwarte Woud de meeste zonuren heeft van heel Duitsland? In de zomer is het er rond de 20-25 graden. En in de winter kun je op sneeuwschoenen of ski’s ook alle kanten op. De oorspronkelijke bewoners als de beer en wolf zijn al verdwenen uit het bos (heel af en toe doen ze een herintrede). Maar tijdens een hike kun je nog wel oog in oog komen te staan met edelherten, reeën, wilde zwijnen, paarden, Hinterwald koeien, slangen en roofvogels.

Goed om te weten: de kleurcode van heel Duitsland is op dit moment ‘geel’. Van tevoren moet je een PCR-test doen, maar bij terugkeer hoef je geen test te doen en niet in quarantaine.