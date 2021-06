Eerste mensen krijgen zelfgekozen prik vaccin Janssen, kun je nog bellen?

De eerste Nederlanders krijgen vandaag op eigen verzoek een specifiek vaccin tegen corona: Janssen. Op dit moment zijn zo’n 200.000 doses van Janssen beschikbaar. Heeft het nog nut om te bellen voor de specifieke vaccinatie?

Tienduizenden mensen krijgen vanaf vandaag het vaccin van Janssen toegediend. Dit nadat ze daar een afspraak voor hebben gemaakt via een speciaal telefoonnummer, 0800-1295. Er was (vooral) woensdag en gisteren een run om een prikdatum te ‘bemachtigen’.



Nog 46.000 plekken voor Janssen te vergeven

Er zijn voorlopig genoeg doses beschikbaar om ongeveer 200.000 mensen te vaccineren. De afgelopen twee dagen hebben 154.000 mensen een prikafspraak gemaakt. Dat betekent dat er nog plek is voor zo’n 46.000 mensen. Je kunt de telefoon dus nog grijpen. Het voordeel van Janssen: je krijgt maar één prik. Een vakantie in het buitenland zit er daarmee eerder in. Mensen die Pfizer of Moderna tegen corona krijgen toegediend, moeten wekenlang wachten op vaccinatie nummer twee.

Ook wachtlijst voor Janssen komt eraan

Als alle afspraken zijn volgeboekt, komen de mensen die daarna bellen op een wachtlijst. Zodra Janssen nieuwe doses heeft geleverd, krijgen ze een sms dat ze alsnog een afspraak kunnen maken. Het is niet bekend wanneer deze mensen aan de beurt komen.



Sinds gisteren kunnen mensen een afspraak maken voor het Janssen vaccin. Nog geen afspraak kunnen maken, maar wel interesse? Bel 0800-1295. Ook vandaag is het nog erg druk, houd rekening met een langere wachttijd. Er is nog voldoende vaccin beschikbaar. https://t.co/D3bXK03HXL — GGD GHOR Nederland (@GGDGHORNL) June 24, 2021

In de Jaarbeurs in Utrecht wordt komende nacht een priknacht gehouden. Mensen kunnen van 21.00 uur ’s avonds tot 01.00 uur ’s nachts terecht voor een vaccinatie met Janssen. Een dj draait muziek. Ook volgende week woensdag en donderdag zijn er priknachten.

5,3 miljoen belletjes, lijn onbereikbaar

Het speciale Janssen-nummer werd woensdag in gebruik genomen. Het was al heel snel onbereikbaar, omdat te veel mensen tegelijk probeerden te bellen. Op de eerste dag lukte het uiteindelijk ongeveer 78.000 mensen om een afspraak te maken, maar er waren in totaal 5,3 miljoen telefoontjes van 222.000 bellers. Dat betekent dat de gemiddelde beller meer dan twintig keer probeerde om iemand aan de lijn te krijgen. Mensen die daar niet in slaagden, belden het algemene nummer voor prikafspraken, dat daardoor ook vastliep. Het gevolg daarvan was dat ook het telefoonnummer voor testafspraken onbereikbaar werd.



Het vaccin van Janssen is ontwikkeld in Leiden en is sinds april beschikbaar. De overheid besloot een paar weken geleden om geen nieuwe afspraken voor het vaccin in te plannen, omdat er een (zeer) kleine kans is dat het middel tot een gevaarlijke bijwerking leidt.

