Geel reisadvies: in deze landen mag je straks weer op vakantie

Het is natuurlijk nog geen groen, maar het gaat de goede kant op met Cyprus, Kroatië, Lichtenstein, Zwitserland en de Zuid-Egeïsche eilanden in Griekenland. Deze landen springen vandaag op ‘geel’ wat betreft het reisadvies.

Deze Europese landen waren tot gisteren oranje, wat betekent dat je er in principe alleen naartoe mag voor noodzakelijke reizen. Code geel betekent dat vakanties naar de landen niet langer worden afgeraden. Wel moet je nog steeds rekening houden met veiligheidsrisico’s.

Geen negatieve test of quarantaine

Kom je terug uit deze landen, dan hoef je geen negatieve test te laten zien en je hoeft geen tien dagen in quarantaine, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is overigens nog wel een kleine uitzondering op de regel: de Kroatische regio Sjeverna Hrvatska – Noord-Kroatië – is nog niet veranderd van kleur. De hoofdstad Zagreb ligt wel in het noorden van het land, maar ligt niet in de nog oranje regio.

Ook kleuren er wat landen groen vandaag: IJsland, Polen en Roemenië zijn zonder risico – rondom het coronavirus dan – te bezoeken.

Inreisbeperkingen en lokale coronaregels

Wel is het verstandig om te checken hoe het in alle gele en groene vakantielanden zit wat betreft maatregelen. Er kunnen bijvoorbeeld nog wel inreisbeperkingen gelden. Ook kan het zijn dat je op bepaalde plekken afstand moeten houden, mondkapjes op moet of dat er andere regels gelden die moeten zorgen dat het coronavirus niet opnieuw voor een lockdown gaat zorgen.

Buitenlandse Zaken waarschuwt daarnaast dat de situatie in een land snel kan veranderen. Kos en Rhodos gingen vorige maand van geel reisadvies ineens terug naar oranje. De eilanden die onderdeel uitmaken van de Egeïsche eilanden zijn ze weer geel en kun je dus weer op vakantie, maar het risico dat ze weer op oranje springen blijft aanwezig. „Inmiddels is de situatie op de Zuid-Egeïsche eilanden verbeterd, waardoor vakantiereizen weer mogelijk zijn”, aldus het ministerie.

Reisadvies op geel

Er was vorige week al goed nieuws voor wie niet kan wachten om naar Duitsland, Italië of Oostenrijk te gaan. Deze landen kleuren al een paar dagen geel op de reisadvieskaart. Luxemburg, Tsjechië, Slowakije en een groot deel van Noorwegen volgden een dag later. Alle actuele reisadviezen kun je bekijken op de site van Buitenlandse Zaken.

Overigens hoef je voor goed weer het land niet uit: de komende dagen kun je ook lekker zonnebaden in ons eigen land. Vergeet je niet in te smeren en genoeg te drinken!