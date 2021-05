Straks weer reizen? Hier moet je op letten als je op vakantie wil

Onder meer het reisadvies staat vanavond bij de persconferentie op de agenda. Momenteel geldt nog een negatief reisadvies maar het kan zijn dat dit per 15 mei vervalt. Nederlanders reserveren ondertussen alvast een PCR-test met internationaal reiscertificaat. Maar waar moet je alle op letten als straks je wilt reizen?

Drukte voor een PCR-test

Vanavond informeren demissionair premier Markt Rutte en coronaminister Hugo de Jonge ons wederom over de coronamaatregelen. Het ziet ernaar uit dat dan ook bekend wordt dat reizen weer mag. En dat leidt ertoe dat menig Nederland toch nog even een vakantie boekt. Om naar het buitenland te kunnen reizen, moet je voor veel landen een negatief testbewijs bij je hebben met een internationaal erkend reiscertificaat. En daar is niet meer alle tijd voor: in het noorden van Nederland begint immers 10 juli al de zomervakantie.

Volgens Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl is het momenteel druk met reserveringen voor PCR-testen. „Veel Nederlanders reserveren bij ons voor het afnemen van een PCR-test. Mensen nemen het zekere voor het onzekere, en boekten gelijk na het uitlekken van het nieuws een afspraak in” , vertelt hij. Spoedtest.nl is een commercieel testbureau en staat los van de GGD.

Van PCR-test tot quarantaine: Wat moet je weten voor reizen?

Zeker 65 landen eisen een negatieve testverklaring bij aankomst.

Een PCR-test mag niet ouder dan 48 of 72 uur zijn voor aankomst.

Sommige landen leggen reisbeperkingen op aan Nederlanders. Dit betekent ondanks advies van de Nederlandse regering je sommige landen niet inkomt. (Zoals de VS, Suriname of Indonesië)

In sommige landen geldt een quarantaineplicht. (Bijvoorbeeld Portugal)

Je moet voor veel landen een digitaal gezondheidsformulier invullen.

Als reiziger doe je geen PCR-test bij de GGD. Dit vraag je aan bij een travel clinic of een commerciële tester zoals Spoedtest.nl.

Zo’n test kost tussen de € 129,- en € 150,- euro. Deze kosten zijn meestal voor eigen rekening.

Ook bij terugkomst in Nederland is wederom een negatief testresultaat nodig. Tenzij je uit een veilig gebied komt. Totale kosten komen dus tussen de € 258,- en € 300,- euro. Dit komt bovenop de kosten voor jouw vakantie.

Ieder land hanteert een eigen corona aanpak met bijbehorende maatregelen. Het is als reiziger dus wijs om nauwlettend de lokale overheidsinformatie in de gaten te houden. Hieronder vind je drie populaire reisbestemmingen en de bijbehorende restricties.

Vakantie in Frankrijk Frankrijk is momenteel nog niet toegankelijk voor toeristen.

19 mei, 9 juni en 30 juni zijn belangrijke data waarop de regering meer bekend maakt over de heropening van het land.

Een negatieve PRC-test is noodzakelijk (vanaf 11 jaar).

In het vliegtuig en per boot moet je een gezondheidsverklaring laten zien.

Er geldt een avondklok tot eind juni. De eindtijd varieert per maand.

19 mei openen de terrassen op halve capaciteit.

Vanaf 9 juni mogen gasten binnen in een café of restaurant vertoeven.

Afstand houden en mondkapjes zijn van kracht.

Hotels zijn open. Ook het terras en de horeca binnen van hotels zijn open.

Vakantiehuisjes en berghutten zijn vanaf 19 juni toegankelijk.

Vanaf 19 mei zijn de winkels open met gepaste maatregelen.

Musea, theater , dierentuinen, bioscopen, en Sauna’s gaan vanaf 19 mei open met gepaste maatregelen.

Discotheken en nachtclubs zijn dicht Vakantie in Spanje

Spanje hanteert een regionaal beleid. Dat betekent dat de maatregelen verschillen per regio

Je hebt een negatieve PCR-test nodig bij aankomst (Vanaf 6 jaar)

Reizigers vullen voora een digitaal gezondheidsformulier in en op het (Spaanse) vliegveld een PLF formulier (Passenger Locater Form).

1,5 meter en mondkapje (ook buiten) van kracht.

Winkels zijn open.

Horeca is open met beperkte capaciteit en openingstijden.

Hotels, campings en vakantieparken zijn open.

Op het strand mag een mondkapje tijdens het zonnen af.

Musea, theaters en attractieparken zijn beperkt toegankelijk.

Bioscopen, discotheken en nachtclubs zijn gesloten. Vakantie in Griekenland Griekenland laat toeristen toe.

Er geldt een avondklok.

Een negatieve PCR-test is noodzakelijk bij aankomst (Vanaf 5 jaar).

24 uur voor vertrek moet je een passagier locatie formulier invullen.

Vliegverkeer gaat alleen naar Athene en Thessaloniki.

1,5-meter regel en mondkapje (ook buiten) zijn van kracht.

Terrassen zijn open.

Essentiële winkels zijn open.

Hotels zijn open.

Musea, theaters, bioscopen, attractieparken, campings en bugalowparken zijn gesloten. Kortom het vergt nogal wat aandacht als je beluit op vakantie te gaan. Houd de website van de Rijksoverheid goed in de gaten voor de meest actuele reisinformatie. Europees Parlement geeft groen licht voor ‘coronapaspoort’