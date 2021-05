Een jaar na het surfdrama in Scheveningen: ‘De zee neemt, de hemel ontvangt’

Een jaar geleden gingen zes ervaren surfers het water in. Vijf van hen kwamen er niet meer levend uit. Joost, Sander, Pim, Max en Mathijs stierven in de door hen zo geliefde zee. Een zwarte dag voor Scheveningen en de hechte surfgemeenschap, waar vandaag wordt stilgestaan bij het surfdrama. Een treurige dag, die extra verdriet naar boven brengt bij hen die dierbaren aan de zee verloren.

Een jaar geleden kwamen vijf krachtige jongens om het leven. De zee was wild, er waren hoge golven en een dikke laag schuim drilde op het water. Geen prettige omstandigheden voor de reddingswerkers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), zo zal die dag blijken. Door het schuim verdwenen de surfers af en toe uit het zicht. „De onmacht dat je hem niet direct kon pakken”, dat is iets dat KNRM’er Paul van Rossum is bijgebleven, vertelde hij aan Omroep West.

Samen met 38 andere vrijwillige redders zette hij alles op alles om de jongens te redden. Alleen surfer Ruurd kregen ze nog levend aan boord. „We waren er gewoon supersnel bij. En het is frustrerend dat alles goed ging, maar we toch te laat waren. Behalve voor één.” Een jaar later is er voor alle 39 redders een medaille van de KNRM. Vanwege de coronabeperkingen worden ze pas op een later moment uitgereikt, maar surfer Ruurd heeft als tastbaar eerbetoon aan alle redders al een oorkonde aan KNRM’er in hart en nieren Arie Verbaan overhandigd.

Mensen kunnen hun uiting delen in een speciale online omgeving en daar is al gehoor aan gegeven, getuige de persoonlijke bijdrages op de websites. Foto’s, tekeningen, video’s, gedichten en versregels worden gedeeld. „De Zee. Mooi maar gevaarlijk, kan troosten, kan geven, kan nemen. Mensenlevens, zomaar op een maandagavond”, schrijft Carla.

Een video wordt gedeeld, met daarin de vijf witte vissen op het havenhoofd, als eeuwige herinnering aan de watermannen.

‘Extra verdriet’ Geralda

Geralda van der Es illustreerde het treffend. „The sea takes, the sky receives”, heet haar mooie illustratie van de wilde, ontembare zee, met vijf rozen in de branding en vijf zwaluwen die uit zee vliegen. Het overlijden van de vijf surfers bracht – en brengt – extra verdriet naar boven. Haar man Arnaud Bezat overleed ook in zee, in 2014. „Herinneringen aan het verlies mijn eigen soul-surfer Arnaud Bezat kwamen naar boven bij het verlies van deze watermannen. Ze laten een stukje van zichzelf bij ons achter, en nemen een stukje van ons met zich mee. Until we reunite again.”

Paddle out Scheveningen

Een best heftige periode, omschrijft ze het. „Mijn man was de eerste Franse surfboard shaper in Nederland en heeft veel voor de community betekend.” Zijn paddle out, waarbij surfers met elkaar het water opgaan om de overleden surfer, of surfers, te herdenken, was in dezelfde week als de vijf surfers en ook in Scheveningen, maar dan zes jaar eerder. Ook Arnoud Bezat wordt voor altijd herdacht. „Met een AB-memorial op de rotsblokken. Gelukkig wordt zijn werk nog steeds voortgezet door zijn vrienden.”

Hoewel haar grote liefde overleed in zee, heeft ze nooit een hekel aan diezelfde zee gekregen. Integendeel. „De zee is fijn, het zorgt voor verbinding.” Inmiddels woont en werkt Geralda in Frankrijk en ook daar is de zee, net zoals toen ze nog in Den Haag woonde, nooit ver weg. Gelukkig maar. „Ik hoor de golven vanuit m’n bed. Op een of andere manier voel ik me dan minder alleen.”